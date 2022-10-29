Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Konya Valiliği'nde tebriklerin kabulüyle başlayan kutlama programı, Feritpaşa Caddesi'ndeki törenle devam etti.

Vali Vahdettin Özkan ile Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tören aracına binerek vatandaşları selamladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Özkan, 29 Ekim 1923'ün, çağ açıp kapatmaya mazhar olan bir milletin büyük fedakarlıklarla kazandığı Milli Mücadelesi'nin Cumhuriyet ile taçlandırıldığı gün olduğunu söyledi.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşları, şehitleri ve gazileri rahmetle andıklarını belirten Özkan, şunları kaydetti:

"Birlik ve beraberlik içinde, Cumhuriyetimizi bütün değer ve kurumlarıyla özümsemiş olan milletimiz, Türkiye'yi çağdaş dünya devletleri içinde hak ettiği saygın konuma yükseltmek için gerekli olan iradeyi her zaman ortaya koymuştur. Bu yüksek şuur, irade, azim, vizyon ve cesareti gösterebildiğimiz takdirde Türkiye'nin, yeni dünya düzeninde değişimi takip eden değil, şekillenmesine katkıda bulunan bir ülke olacağına inancımız tamdır. Cumhuriyetimizin 99. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum."

Program, halk oyunları gösterisi, şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve tören geçişiyle sona erdi.

Hüyük ilçesinde Durmuş Akkuş Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen törende, 99 yaşındaki Zeynep Bardakçı, "Bayrak" ve "Atatürk" şiirini okudu.

Bardakçı, okuduğu şiirin ardından protokol üyeleri ve törene katılan vatandaşlar tarafından ayakta alkışlandı.

AKSARAY

Aksaray'da törenler, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda Vali Hamza Aydoğdu, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı ve Belediye Başkanı Evren Dinçer'in katılımcıların bayramını kutlamasıyla başladı.

Aydoğdu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının kurup Türk milletine armağan ettiği Cumhuriyetin 99. yıl dönümünü coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın insanlığın, medeniyetlerin ve semavi dinlerin beşiği olduğunu vurgulayan Aydoğdu, "Herkesin göz diktiği bu yerde asırlardır yaşıyoruz ve bunun için birçok bedel ödemişiz. Cumhuriyetin ilanı sadece yönetim şeklinin değişikliği değildir. Bizim bir damla kanımız toprağa düşmüşse o toprak artık vatan parçasıdır. Aziz milletimizin makus talihini Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları İnönü'de, Sakarya'da ve Dumlupınar'da tersine çevirmiştir." diye konuştu.

Törende, Aksaray Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ekipleri gösteri sundu. Halk oyunları gösterisi, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin ödüllendirilmesi ve geçit töreni düzenlendi.

Program Vali Aydoğdu'nun tebrikleri kabul etmesinin ardından sona erdi.

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da törenler, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nın makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı.

Anıtpark önünde devam eden programda, Yiğitbaşı, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ile Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, "Atatürk'ün Afyonkarahisar'ı Ziyaretleri" isimli fotoğraf sergisini gezdi, ardından törene katılanların bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Yiğitbaşı, tarihin dönüm noktası Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Paşa olmak üzere İstiklal Harbi'nin zafere ulaşmasında vazife üstlenen kahramanları yad etti.

Cumhuriyetin sadece bir yönetim biçimi ve idare sisteminin adı olmadığını belirten Yiğitbaşı, şunları kaydetti:

"Türk milletinin bu topraklarda yaşama, var olma ve varlığını devam ettirme iradesinin adıdır. Bu yüzden Türk milleti kaynağını millet iradesinden almayan hiçbir kişiye, kuruma, zümreye ve örgüte iradesini teslim etmeyecektir. Türk milleti, nasıl Milli Mücadele'de, bağımsızlığını ve millet iradesini teslim etmediyse, bundan sonra da kendi iradesini teslim etmeyecektir. Küresel ve bölgesel düzeyde edindiği kazanımları, millet iradesiyle harmanlayarak çağın önünde yürüyen bir devlet olmayı sürdürecektir."

Program, öğrencilerin şiir okuması, halk oyunları, mehter takımı gösterisinin ardından, kompozisyon, şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin ödüllendirilmesi ve geçit töreniyle sona erdi.

Geçit törenine, Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'na katılan çocuk ve gençlerde motosikletleriyle katıldı.

KARAMAN

Karaman'da ise törenler, Vali Tuncay Akkoyun'un makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı.

Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda devam eden programda, Vali Akkoyun ile Belediye Başkanı Savaş Kalaycı törene katılanların bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Akkoyun, bugün, binlerce yıllık devlet geleneği ve şanlı Türk tarihinin Anadolu topraklarında filizlenen son fidanı Cumhuriyetin 99'uncu yaşına kavuşmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Tarihiden alınan güç ve ilhamla birlik, beraberlik içinde, ortak payda olan Cumhuriyete sahip çıkmaya devam ettiklerini vurgulayan Akkoyun, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma yolculuğu kesintisiz bir şekilde sürüyor. Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan güvenliğe kadar geniş bir yelpazede devletimiz hedeflerine doğru ilerliyor. Bilhassa Türk savunma sanayi dosta güven, düşmana korku salan büyük bir gelişme gösteriyor. Cumhuriyetimiz bir asrı geride bırakırken, dün olduğu gibi bugün de her daim hakkın ve adaletin nişanesi olan ülkemizi, medeniyetimizin tecrübeleri ve köklü birikimimiz üzerine yükselteceğiz." ifadesini kullandı.

Program, halk oyunları gösterisi, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin ödüllendirilmesi ve geçit töreniyle tamamlandı.

