HABER

Konya, Aksaray ve Karaman'da 'Öncelik Yayanın, Öncelik Yayanın' uygulaması

YAŞAM HABERLERİ  | 06.02.2019 16:43 | Son Güncelleme

KONYA, Aksaray ve Karaman’da İç İşleri Bakanlığı'nca bugün 81 ilde başlatılan ‘Öncelik Yayanın, Öncelik Hayatın’ sloganlı uygulama için etkinlik düzenlendi.

Konya, Aksaray ve Karaman'da 'Öncelik Yayanın, Öncelik Yayanın' uygulaması

KONYA, (DHA) - KONYA, Aksaray ve Karaman’da İç İşleri Bakanlığı'nca bugün 81 ilde başlatılan ‘Öncelik Yayanın, Öncelik Hayatın’ sloganlı uygulama için etkinlik düzenlendi.
Trafikteki can kayıplarının yaklaşık yüzde 23'ünün yayaların oluşturmasıyla Karayolları Trafik Kanunu'nun 74'üncü maddesinde değişikliğe gidildi. Buna göre yapılan düzenleme ile araç sürücüleri, trafik polisi veya trafik ışığı bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamaları, buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yaya varsa ilk geçiş hakkını vermesi kararına uymak zorunda bırakıldı. İçişleri Bakanlığı'nca "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla 2019 yılı "Yaya Öncelikli Trafik" yılı ilan edilmesi kapsamında Konya, Aksaray ve Karaman’da da öğrencilerin katılımı ile ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ sloganıyla tanıtım yapıldı.
Konya’da Atatürk Anıtı önünde Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte sürücü ve yayaları uygulamayı anlattı. Aksaray’da Vali Ali Mantı öğrencilerle birlikte okul bölgelerinde sürücülere tanıtıcı broşürlerden dağıttı. Karaman’da ise Vali Fahri Meral, engelli yayalarla birlikte yaya geçitlerini kullandı. Yaya geçidin de otomobil ve minibüs sürücülerini durduran Vali Meral, sürücülere el ilanları vererek yaya geçitleri hakkında bilgi verdi. Konya’nın Beyşehir ilçesinde de trafikteki sürücüleri durduran polisler önce lokum ve bisküvi ikram etti ardından yeni uygulama hakkında bilgilendirdi.

FOTOĞRAFLI

Konya, Aksaray ve Karaman'da 'Öncelik Yayanın, Öncelik Yayanın' uygulamasıKonya, Aksaray ve Karaman'da 'Öncelik Yayanın, Öncelik Yayanın' uygulamasıKonya, Aksaray ve Karaman'da 'Öncelik Yayanın, Öncelik Yayanın' uygulamasıKonya, Aksaray ve Karaman'da 'Öncelik Yayanın, Öncelik Yayanın' uygulaması

PARTNERHepimiz yapıyoruz ama... Cezası çok büyük!Hepimiz yapıyoruz ama... Cezası çok büyük!
Bizans dönemine ait İbranice kitabı 500 bin euro’ya satacaklardıBizans dönemine ait İbranice kitabı 500 bin euro’ya satacaklardı
Devrilerek sürüklenen TIR, viyadükte asılı kaldıDevrilerek sürüklenen TIR, viyadükte asılı kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

31 Mart yerel seçimleri öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

31 Mart yerel seçimleri öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

Bakan Soylu duyurdu! Trafikte yeni dönem resmen başladı

Bakan Soylu duyurdu! Trafikte yeni dönem resmen başladı

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Aldatılan eş konuştu: Mesajlaşmalarını yakaladım

Aldatılan eş konuştu: Mesajlaşmalarını yakaladım

Süpermarket zinciri satılıyor!

Süpermarket zinciri satılıyor!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Günün en acı fotoğrafı

Günün en acı fotoğrafı

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı'na 9 bin 500 personel alınacak (Diyanet Personel alımı başvuru şartları neler?)

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Müteahhit, muhtarlık binasında intihar etti

Korkunç olay! Muhtarlığa gidenler dehşete düştü

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Kaçırılan Sıla bulundu, zanlı gözaltında

Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'

Balık pazarında dev kurşun balığı

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.