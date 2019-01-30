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Konya-Antalya karayolunda esaret bitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 21:16 | Son Güncelleme

Akseki’de yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Antalya-Konya karayolu Akseki-Seydişehir arasında yol açılarak ulaşım yeniden sağlanmaya başladı.Akseki’nin Akçeşme mevkisinden etkili olan kar yağışı nedeni ile kapanan Akseki-Seydişehir karayolunda ekiplerin yoğun çalışması il yeniden ulaşım sağlanmaya başladı.

Akseki’de yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Antalya-Konya karayolu Akseki-Seydişehir arasında yol açılarak ulaşım yeniden sağlanmaya başladı.
Akseki’nin Akçeşme mevkisinden etkili olan kar yağışı nedeni ile kapanan Akseki-Seydişehir karayolunda ekiplerin yoğun çalışması il yeniden ulaşım sağlanmaya başladı. Akseki Bölge trafik ekipleri Akseki kavşağından itibaren kar lastiği ve zinciri olmayan araçların geçişine izin vermiyor. Uzun araçlar ise dinlenme tesislerine yönlendiriliyor. Bin 825 metre rakımlı Alacabel’de ise ulaşımda herhangi bir aksama meydana gelmediği bildirildi. Karayolları ekipleri yolda tuzlama ve kar kürüme çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışı nedeni ile maddi hasarlı bazı trafik kazaları da meydana geldi.

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