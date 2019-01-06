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Konya- Antalya yolunda kar yüzünden ulaşım güçlüğü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 15:45 | Son Güncelleme

KONYA'nın komşu il Antalya'ya bağlandığı yolda ulaşım, yoğun kar yağışı nedeniyle güçlükle sağlanıyor.

Konya- Antalya yolunda kar yüzünden ulaşım güçlüğü

Ali SAYLAM/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA) - KONYA'nın komşu il Antalya'ya bağlandığı yolda ulaşım, yoğun kar yağışı nedeniyle güçlükle sağlanıyor. Trafik polisleri, Seydişehir'den itibaren zincirsiz ve kar lastiksiz araçlar ile TIR ve kamyonların geçişine izin vermiyor.
Yurdu etkisi altına alan kar yağışı, Konya'nın özellikle Seydişehir ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı, 1825 rakımlı ilçede, yüksek kesimlerde 30 santimetreye kadar ulaştı. Yoğun kar nedeniyle Konya- Antalya yolunda ulaşım, güçlükle sağlanıyor. Karayolları ekipleri, kar temizleme çalışmalarını sürdürürken, trafik polisleri de zincirsiz ve kar lastiksiz araçlar ile TIR ve kamyon türü araçların geçişine izin vermiyor.

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Konya- Antalya yolunda kar yüzünden ulaşım güçlüğüKonya- Antalya yolunda kar yüzünden ulaşım güçlüğüKonya- Antalya yolunda kar yüzünden ulaşım güçlüğü

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