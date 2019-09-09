"Konya ASELSAN'ın etrafını karma endüstri bölgesi haline getireceğiz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Konya ASELSAN’ın arazisini, etrafındaki bölgeyi de bir karma endüstri bölgesi ilan etmek istiyoruz. Konyalıların böyle bir talebi vardı. İnşallah müracaatlarını yaptılar, biz de bunun takipçisi olacağız. Konya ASELSAN ile beraber etrafını karma endüstri bölgesi haline getireceğiz." dedi.

İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında ROKETSAN desteğiyle Aksaray'da düzenlenen, üniversite ve lise öğrencilerinden oluşan 79 takımın mücadele verdiği roket yarışlarını izleyen Varank, daha sonra Konya'nın Kulu ilçe Belediyesini ziyaret etti.

Burada, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı ve ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik ile bir araya gelen Varank, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ASELSAN ve Konya Savunma Sanayi AŞ ortaklığında Aselsan Konya Silah Sistemleri AŞ'nin kurulduğunu hatırlattı.

- "Sanayicilerimizle beraber üretecek ve dünyaya satacak"