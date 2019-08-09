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Konya bağlantı yollarında trafik tedbirleri artırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 18:09 | Son Güncelleme

İl Emniyet Müdürlüğü ve karayolları ekipleri, bayram tatili süresince tatilcilerin, gidecekleri yerlere daha rahat şekilde ulaşması için tedbirler aldı - Şehirlerarası yollarda her 12 kilometrede bir trafik denetimi yapan ekipler, sürücüleri kurallara uyması konusunda uyarıyor

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente bağlantı yollarında Kurban Bayramı öncesi denetimlerini sıklaştırdı.

Emniyet ekipleri, Konya-Ankara, Konya-Antalya, Konya-Adana, Konya-Karaman, Konya-Aksaray ve ilçelere bağlantı yollarına trafik denetim istasyonları kurdu.

Şehirlerarası her 12 kilometrede bir trafik denetimi yapan ekipler, sürücü ve yolcuların güvenliği için emniyet kemeri ve hız kontrolü gerçekleştiriyor.

Konya-Ankara kara yolunda trafik denetimine katılan Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin terör saldırılarında kaybedenlerden daha fazla olduğuna dikkati çeken Toprak, şöyle konuştu:

"Bizlere yılda binlerce cana mal olan bu kazaları, maddi kayıplara sebep olan bu acıları ortadan kaldırmak amacıyla büyük bir seferberlik başlattık. Çalışmaları yerinde takip etmek de bizim görevimiz. Sayın İçişleri Bakanımız, şu an Ankara'da Bakanlık ekipleriyle, Türkiye'nin bütün köşelerine bağlanarak denetimlere, çalışmalara katılıyor. Biz de Konya ilimizde, trafik güvenliğini sağlamak, sürücülerimizin, yolcularımızın can ve mal emniyetini temin edebilmek üzere yoğun bir seferberlik ilan ettik. Emniyet teşkilatımız 217 ekip, 496 personel, yine aynı şekilde jandarma teşkilatımız 126 ekip, 486 personelle, şehirlerarası yollarda 12 kilometrede bir tertibatlarını aldılar. Bunun yanında şehir içinde de ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Bayram öncesi ve dönüşü de kapsayarak bu güzergahlarda tedbirlerimizi yoğunlaştırdık."

Ekiplerinin sivil kıyafetle otobüslerde yolculuk yaparak gizli denetim gerçekleştirdiğini belirten Toprak, emniyet kemeri takılması konusunda daha dikkatli olunması gerektiğini kaydetti.

Denetimlere havadan da drone destekli devam ettiklerini, zorunlu olmadıkça yük taşıyan kamyonları trafiğe sokmadıklarını ifade eden Toprak, sürücülere aşırı hız yapmamaları ve trafik kurallarına uymaları tavsiyesinde bulundu.

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