Konya Bilim Merkezi 310 bin kişiyi ağırladı

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin kazandırdığı Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi Konya Bilim Merkezi, geçen yıl 310 bin kişiyi ağırladı.

Kent merkezi Ankara yolu yanındaki Konya Bilim Merkezi, Türkiye'nin farklı şehirlerinden yine yüzbinlerce ziyaretçinin yanı sıra birbirinden önemli bilimsel etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Konya Bilim Merkezi'nin kentin cazibe merkezlerinden ve yeni sembollerinden biri olduğunu söyledi.

Merkezin, planetaryumu, bilimsel sergileri, toplantı salonları, astronomi günleri, bilim festivali, ulusal ve uluslararası birçok etkinliklere ev sahipliği yaptığına dikkati çeken Altay, binlerce yıllık geçmişiyle Konya'nın, hem bir başkent olduğunu hem de ticaret, sanayi ve bilimin merkezi olduğunu vurguladı.

Altay, Konya Bilim Merkezi'nin de kentin bu konumuna yeniden kavuşması adına önemli katkılar yaptığını belirterek, "Konya Bilim Merkezi'ni 2018'de 310 bin bilim meraklısı ziyaret etti. Hizmete açıldığı 2014 yılı nisan ayından bu yana ziyaret edenlerin sayısı ise 1 milyon 225 bine ulaştı." diye konuştu.

