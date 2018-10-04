HABER

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı bu kez iş değil, çay ve İŞ-KUR formu dağıttı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 15:35 | Son Güncelleme

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesabından, halkı belediye binası önünde çaya davet ederken, davete katılanların yoğun 'iş talebiyle' karşılaştı. Altay, 'İş başvurusu için gelenler, iş istemeyin. Eskisi gibi hareket edemiyoruz, bizde İŞKUR aracılığı ile alıyoruz' derken, verdiği talimatla çayın yanı sıra vatandaşlara İŞ-KUR formu da dağıtıldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı bu kez iş değil, çay ve İŞ-KUR formu dağıttı!

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesabından yaptığı davetle insanları belediye binası önünde çaya davet etti.

baskan-iskur-formu

‘Elden ele yayalım, duymayanlara duyuralım’ diyerek, Konya halkını davet eden Altay’ın çağrısına yaklaşık 150 kişi yanıt verdi. Çay partisine, AKP’li yöneticiler ve belediye çalışanları da katıldı.

Sözcü gazetesinden Mehmet Ali Kaya'cının haberine göre, Altay, davet ettiği saat olan 17.30’da belediye binasından çıkarken, merdiven basamaklarında ilk sözü, “İş başvurusu için gelenler, iş istemeyin. Eskisi gibi hareket edemiyoruz, bizde İŞKUR aracılığı ile alıyoruz” oldu.

baskan-iskur-formu-2

Çay ve aşure ikramının yapıldığı çay davetine katılanlara iş başvuru formu da dağıtıldı. Çay davetine gelenlerin büyük çoğunluğunun iş talebinde bulunması dikkat çekti.

PARTNERAcun'a adrenalin yaşatan Şeyma Subaşı paylaşımlarıAcun'a adrenalin yaşatan Şeyma Subaşı paylaşımları
Kill Bill'in 'Gelin'i İstanbul'da Kill Bill'in 'Gelin'i İstanbul'da
Turistin yuttuğu pırlanta yüzüğün çıkması için bekleyiş sürüyorTuristin yuttuğu pırlanta yüzüğün çıkması için bekleyiş sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Konya Uğur İbrahim Altay Konya Büyükşehir Belediye Başkanı iş-kur formu iş başvurusu

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Sait Sürer öldürüldü!

Mehmet Sait Sürer öldürüldü!

Aydemir Akbaş'tan üzücü haber!

Aydemir Akbaş'tan üzücü haber!

Zahide Yetiş'teki sakallı kadının hikayesi gözyaşlarına boğdu!

Zahide Yetiş'teki sakallı kadının hikayesi gözyaşlarına boğdu!

Batman'dan son dakika patlama haberi: 7 asker şehit

Batman'dan son dakika patlama haberi: 7 asker şehit

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

Aşırı dozda performans artırıcı ilaç alınca hastanelik oldu

Aşırı dozda performans artırıcı ilaç alınca hastanelik oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
40 bin dolarlık yüzüğü yuttu! Kuyumcu 11 saattir başından ayrılmıyor

40 bin dolarlık yüzüğü yuttu! Kuyumcu 11 saattir başından ayrılmıyor

Göynük Belediye Başkan Yardımcısı ile gazeteciler arasında küfürlü asfalt kavgası: Soytarı mısınız? Şovmen g..t

Göynük Belediye Başkan Yardımcısı ile gazeteciler arasında küfürlü asfalt kavgası: Soytarı mısınız? Şovmen g..t

Bocce nasıl oynanır, neyle oynanır? (Hadi İpucu 4 Ekim 12.30)

Bocce nasıl oynanır, neyle oynanır? (Hadi İpucu 4 Ekim 12.30)

Diyanet'ten 'faiz' açıklaması

Diyanet'ten 'faiz' açıklaması

Kill Bill'in 'Gelin'i İstanbul'da

Kill Bill'in 'Gelin'i İstanbul'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı kinimizi daha da artırdı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı kinimizi daha da artırdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.