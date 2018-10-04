Konya Büyükşehir Belediye Başkanı bu kez iş değil, çay ve İŞ-KUR formu dağıttı!

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesabından yaptığı davetle insanları belediye binası önünde çaya davet etti.
‘Elden ele yayalım, duymayanlara duyuralım’ diyerek, Konya halkını davet eden Altay’ın çağrısına yaklaşık 150 kişi yanıt verdi. Çay partisine, AKP’li yöneticiler ve belediye çalışanları da katıldı.
Sözcü gazetesinden Mehmet Ali Kaya'cının haberine göre, Altay, davet ettiği saat olan 17.30’da belediye binasından çıkarken, merdiven basamaklarında ilk sözü, “İş başvurusu için gelenler, iş istemeyin. Eskisi gibi hareket edemiyoruz, bizde İŞKUR aracılığı ile alıyoruz” oldu.
Çay ve aşure ikramının yapıldığı çay davetine katılanlara iş başvuru formu da dağıtıldı. Çay davetine gelenlerin büyük çoğunluğunun iş talebinde bulunması dikkat çekti.
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