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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı: 'Düzenleme' adıyla zam yapıyorlar

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.09.2019 12:54 | Son Güncelleme

KONYA Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay,  ulaşım ve su fiyatları için yerel seçim öncesi indirim vadeden bazı belediye başkanlarını eleştirdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı: 'Düzenleme' adıyla zam yapıyorlar

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - KONYA Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ulaşım ve su fiyatları için yerel seçim öncesi indirim vadeden bazı belediye başkanlarını eleştirdi. Altay, ''İndirim vadedenler, 'finansal düzenleme' adı altında zam yapıyorlar. Ulaşım ve suda popülist işler yapmak, sonrasında şehirle ilgili önemli sorunlar oluşturur'' dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, 1 Eylül Pazar günü Konya'daki toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kente yapılacak metronun eylülde ihalesinin gerçekleştirileceğini açıklaması ve diğer yatırımlarla ilgili basın toplantısı düzenledi. Selçuklu Kongre Merkezi'ndeki toplantıda konuşan Başkan Altay, metronun birinci etabının ihalesinin gerçekleştirileceğini, yatırımın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yapılacağını anlattı.
Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Başkan Altay, ulaşım ve su fiyatlarıyla ilgili soru üzerine, yerel seçim öncesi indirim vadeden bazı belediye başkanlarını eleştirip, şöyle konuştu:
"Şahit oluyorsunuz; indirim vadedenler, 'finansal düzenleme' adı altında zam yapıyorlar. Ulaşım ve suda özellikle popülist işler yapmak, sonrasında şehirle ilgili önemli sorunlar oluşturur. Şuna inanabilirsiniz; Konya zaten bu hizmetleri mümkün olduğunca en az ücretle veren illerin başında gelir. Şu an toplu ulaşımda maliyetimiz 2,84 lira. Ortalama gelirimiz 1,66 lira. Yani her yolcu için ortalama 1,2 lirayı sübvanse ediyoruz. Aylık 7 milyon yolcu taşıdığımızı düşünürseniz, belediyenin şu an 8 milyonun üzerinde zararı var. Sadece toplu ulaşımda. Bununla ilgili yeni çalışma yürütüyoruz. Sadece Konya'da abonmanlar sınırsız. Konya dışındaki tüm illerde abonmanlarda sınırlama var. Seçimden sonra 30 büyükşehrin 17'sinde de ulaşıma ve suya zam yapıldığını buradan hatırlatmak isterim. Hiçbir belediyesi olmayan ve gündemde kalmak için böyle popülistlikler yapanları da çok aldırış etmemenizi tavsiye ediyorum. Biz Konya halkına en ucuz hizmeti verebilmek için direniyoruz. İnşallah hizmet sunmaya devam edebiliriz ama bu şartlarda belki bir fiyat güncellemesi de yapmak gerekecektir."

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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı: 'Düzenleme' adıyla zam yapıyorlar

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