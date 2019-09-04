Konya Büyükşehir Belediye Başkanı: 'Düzenleme' adıyla zam yapıyorlar

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - KONYA Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ulaşım ve su fiyatları için yerel seçim öncesi indirim vadeden bazı belediye başkanlarını eleştirdi. Altay, ''İndirim vadedenler, 'finansal düzenleme' adı altında zam yapıyorlar. Ulaşım ve suda popülist işler yapmak, sonrasında şehirle ilgili önemli sorunlar oluşturur'' dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, 1 Eylül Pazar günü Konya'daki toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kente yapılacak metronun eylülde ihalesinin gerçekleştirileceğini açıklaması ve diğer yatırımlarla ilgili basın toplantısı düzenledi. Selçuklu Kongre Merkezi'ndeki toplantıda konuşan Başkan Altay, metronun birinci etabının ihalesinin gerçekleştirileceğini, yatırımın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yapılacağını anlattı.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Başkan Altay, ulaşım ve su fiyatlarıyla ilgili soru üzerine, yerel seçim öncesi indirim vadeden bazı belediye başkanlarını eleştirip, şöyle konuştu: