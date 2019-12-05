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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan, Kılıçdaroğlu'na tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 13:23 | Son Güncelleme

KONYA Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay,  ahilik etkinliklerinin Kırşehir yerine Konya'da yapılmasını eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan, Kılıçdaroğlu'na tepki

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - KONYA Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ahilik etkinliklerinin Kırşehir yerine Konya'da yapılmasını eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Altay, ''Kürsüden bizi eleştiren zatı muhterem de kendisi gitmedi bu toplantıya. Ahilik bu kadar önemliyse, 'Niye Kırşehir’e gitmediniz?' diye bir soru ortaya çıkar" dedi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Kongre Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi. Kente yapılan yatırımları anlatan Altay, gazetecilerin sorularını da cevapladı.
KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ
Cumhurbaşkanlığı himayesinde 27-30 Kasım tarihleri arasında kentte gerçekleşen ahilik fuarının, Kırşehir yerine Konya'da yapılmasının eleştirildiğinin hatırlatılması üzerine isim vermeden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. 'Ahilik Haftası'nın her yıl Kırşehir'de kutlandığını belirten Altay, şunları söyledi:
''Bunu eleştirenler olayın farkında değil. Birincisi, Ahilik Haftası etkinlikleri eylül ayında gerçekleşiyor. Eylül ayında da Kırşehir’de gerçekleştirildi. Kürsüden bizi eleştiren zatı muhterem de, kendisi gitmedi bu toplantıya. Ahilik bu kadar önemliyse, 'Niye Kırşehir’e gitmediniz?' diye bir soru ortaya çıkar. Ahiliğin merkezi ve başkenti Konya’dır. Sözümün arkasındayım. Çünkü Konya bir Selçuklu başkentidir. Ahi Evran, Selçuklu kültürünün, Selçuklu medeniyetinin yetiştirdiği en önemli insanlardan birisidir. Biz Ahilik Haftasını Konya’da kutlamıyoruz. Yaptığımız şey ahilik fuarı ve ahilik çalıştayıdır. Ahi Evran’ın tanıtılması için, Konya Büyükşehir olarak bugüne kadar çalıştığımız gibi bugünden sonra da çalışmaya devam edeceğiz. İki konu arasında farkı bilmeyenler, kürsüden Konya’yı eleştirme konusu olunca rahat rahat konuşuyorlar. Ama şunu ifade etmek isterim, geçen yıl, 'Yılın Ahisi'nin Konya’dan çıktığını, yılın çırağının bu yıl Konya’dan çıktığını hatırlatarak, Konya’nın ahiliğin başkenti olduğunun ispatı da budur. Konya ahilik kültürünün hala yaşatıldığı bir şehirdir ve Selçuklu ’ya ait her şeyin sahibi ve başkenti biziz. Bunu sonuna kadar da savunmaya devam edeceğiz.''
'ALGI OPERASYONU YAPIYORLAR'
Algı operasyonu yapıldığını öne süren Altay, ''Eğer bir ceza olduğunu düşünenler varsa eylül ayında Kırşehir’e giderlerse orada Ahilik Haftası etkinliğinin kutlandığını görebilirler. Biz de eylül ayında Kapu Camii’nde ve bedesten de programlar yaptık. Yılın çırağını Kırşehir’e gönderdik. Algı operasyonu yapmaya çalışıyorlar. Nedense bir kısım medya da Konya ile ilgili, iyi veya hayırlı haber yapmadan, mercekle arayarak bunları gündeme taşımaya devam ediyorlar. Umuyorum ki bu bir kısım medya da Konya’nın yaptığı güzellikleri bir gün manşetten yazar, biz de şahitlik ederiz. Böylece tarafsızlık ilkesine uyduklarını biz de inanırız” diye konuştu.
‘YERKÖPRÜ ŞELALESİNDE BİR TEK AĞAÇ BİLE KESİLMEDİ’
Sosyal medyada tartışılan Konya’nın Hadim ilçesindeki Yerköprü Şelalesi’ndeki düzenlemeye de değinen Altay, tek bir ağacın kesilmediğini belirtti. Altay, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Hayatlarında Yerköprü Şelalesi'ni görmeyenler, internetten buldukları fotoğrafları, mevsimsel etkiler ve açıdan kaynaklı bir görselle birleştirerek, yine Konya gündemi olunca ağır bir şekilde eleştirmeye ve gündem yapma dürtüsüyle bir çalışma yürütüyorlar. Medyada ve sosyal medyada bunu körükleyenler var. Orada 2015 yılında, Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nun onaylı projesine göre, Konya Büyükşehir Belediyemiz 2016-2017 yılında yaptığı ihalelerle bir çalışma yürütülüyor. Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Yerköprü projesi çalışmaları kapsamında bir tek ağaç bile kesilmemiştir. Buna ben de asla izin vermem zaten. Yine Göksu Şelalesi'nden gelen su kaynağıyla ilgili bir çalışma yürütülmemiştir. Sadece fotoğraflardan da görülebileceği gibi çıplak olan alanda ağaçlandırma ve düzenleme çalışmaları yürütülüyor. Yerköprü Şelalesi'nin Konya’nın turizmine kazandırılması için çalışmalara devam edeceğiz. Şu an o bölgede, fotoğraftan bütün alan, parke döşenmiş gibi gözüküyor ama orası ağaçlandırılacak ve çimlendirilecek. İnşallah baharla birlikte oradaki sürecin güzelleşeceğini düşünüyoruz. Bunları yazanların tamamını Konya’ya davet ediyorum. Özellikle gelsinler Konya’yı bir görsünler."

​FOTOĞRAFLI

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan, Kılıçdaroğlu'na tepki

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