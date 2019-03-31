Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Uğur İbrahim Altay kazandı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Uğur İbrahim Altay kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Uğur İbrahim Altay 644 bin 926, İYİ Parti adayı Oğuz Şimşek 177 bin 392 oy aldı.

- Altay'ın öz geçmişi-

Altay, İlköğretimini Selçuk İlkokulu (1985) ve Mevlana Ortaokulu'nda (1988), liseyi Konya Gazi Lisesi'nde (1991) tamamladı. 1997 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirdi.

Altay, 2004-2008 yılları arasında TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi Başkan Yardımcılığı yaptı. 2008 yılında ise TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanlığına seçildi. 29 Mart 2009 seçimleri ile Selçuklu Belediye Başkanlığı görevine başlayan Uğur İbrahim Altay, 30 Mart 2014 seçimleriyle Selçuklu Belediye Başkanlığı görevine 2. kez seçildi. Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 03 Mayıs 2018'de Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçildi. Altay, evli ve üç çocuk babasıdır.

