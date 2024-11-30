Konya'da 13 yaşındaki çocuğun kaybolması harekete geçirdi! Devlet korumasındaydı, bakanlıktan açıklama geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Konya'da devlet koruması altında bulunan 13 yaşındaki S.A'nın kaybolduğu" haberlerine ilişkin, "Yapılan aramalar sonucu emniyet birimleri tarafından bulunan çocuğumuz kuruluşa teslim edilmiştir." açıklamasını yaptı.

"13 YAŞINDAKİ ÇOCUK KAYBOLDU" HABERLERİ HATIRLATILDI

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında Konya'da devlet koruması altında bulunan 13 yaşındaki S.A'nın kaybolduğuna ilişkin haberler bulunduğu belirtildi.

"ÇOCUĞUMUZ BULUNUP KURULUŞA TESLİM EDİLDİ"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konya'da S.A'nın Çocuk Evleri Sitesi'nden 22 Kasım'da izinsiz ayrılmasının ardından ivedilikle emniyet birimlerine ihbarda bulunulmuştur. Yapılan aramalar sonucu emniyet birimleri tarafından bulunan çocuğumuz kuruluşa teslim edilmiştir. Ekiplerimiz tarafından çocuğumuza yönelik psikososyal destek süreci de başlatılmıştır."

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır