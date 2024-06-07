Konya'da 2 servis minibüsü çarpıştı: 7 yaralı

Kaza, saat 18.15 sıralarında Merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10625. Sokak üzerinde seyir halinde olan Mustafa A. idaresindeki servis minibüsü ile Hasan A. idaresindeki servis minibüsü sokakların kesiştiği kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Mustafa A. idaresindeki servis minibüsü takla atarak ters döndü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada servis minibüsü sürücüleri yara almazken, takla atan servis minibüsünde bulunan ve yaralanan 7 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından şehir merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından kazaya karışan araçlar kaza mahallinden kaldırılırken sürücüler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





