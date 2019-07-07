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Konya'da 3 Afgan'a 14 yaşındaki erkek çocuğuna 'cinsel istismar'dan gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 13:26 | Son Güncelleme

Konya'da Afganistan uyruklu Kamaloddın A. (25), Mansour K. (23) ve Müşteva M. (22), vatandaşları M.A.N. (14) adlı erkek çocuğuna, bıçak zoruyla evlerine götürüp, cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Şüphelilerin, bu anlarda cep telefonu kamerasıyla görüntü çekip, şikayette bulunmaması için M.A.N.'ye şantaj yaptığı belirtildi.

Konya'da 3 Afgan'a 14 yaşındaki erkek çocuğuna 'cinsel istismar'dan gözaltı

Olay, 23 Haziran Pazar günü, merkez Meram ilçesine bağlı Şükran Mahallesi'nde meydana geldi. Mezbahada çalışan Afganlar Kamaloddın A., Mansour K. ile Müşteva M., aynı iş yerinden tanıdıkları ve vatandaşları olan M.A.N. ile yolda karşılaştı. Afganlar, iddiaya göre, M.A.N. adlı erkek çocuğunu bıçak zoruyla evlerine götürüp, cinsel istismarda bulundu.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şüpheliler, bu anlarda, cep telefonu kamerasıyla görüntü de çekti. M.A.N., video kendisine izletilip, şikayetçi olmaması için şantaj yapılmasına rağmen polise gitti. Çocuğun emniyette yaşadıklarını anlatması üzerine, 4 Temmuz'da, cumhuriyet başsavcılığınca 3 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Kamaloddın A., Mansour K. ile Müşteva M.'yi yakalayarak, gözaltına aldı.

TELEFONUNDAN GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Afganlardan Kamaloddın A.'nın cep telefonu incelendiğinde, cinsel istismar anlarında çekilen görüntüler bulundu. Müşteva M.'nin ise Türkiye'ye kaçak yollarla geldiği, oturma izninin olmadığı belirlendi. Cinsel istismarı doğrulayan Afganların, suçu birbirinin üzerine atmaya çalıştığı da öğrenildi. Kamaloddın A., Mansour K. ile Müşteva M., 'çocuğun cinsel istismarı', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'şantaj' suçlarından bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Konya cinsel istimar

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
afgan - suriyeli istemiyorum kardeşim
yine konya... adana konya samsun yarışıyor
Bunları böyle kelepçeli görmek ne güzel .Yaşasın adalet ........
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