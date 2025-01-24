Konya'da 3 katlı bina çöktü! Facia geliyorum demiş, çarpıcı görüntüler

Konya'da merkez Selçuklu ilçesinde 3 katlı bir bina henüz belirlenemeyen bir sebeple çöktü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, 2 kişi yaralı olarak kurtarıldı. 5 kişinin enkaz altında olduğu iddia edildi. Ekiplerin mahsur kalanları kurtarmak için çalışmaları sürüyor.

VALİ AKIN'DAN AÇIKLAMA

Vali İbrahim Akın, "Şu anda henüz olay çok yeni. Zaman içerisinde yapılan incelemelerle binanın hangi gerekçelerle çöktüğü de ortaya konulacaktır." dedi. Olayla ilgili 3 savcı görevlendirildi.

BİNA ÇÖKMEDEN 3-4 DAKİKA ÖNCESİNE AİT GÖRÜNTÜLER

Öte yandan binanın çökmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı. Habertürk'ün haberine göre binanın bodrum katına ait görüntüler çökme gerçekleşmeden 3-4 dakika öncesine ait.