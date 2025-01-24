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  4. Konya'da 3 katlı bina çöktü! Facia geliyorum demiş, çarpıcı görüntüler

Konya'da 3 katlı bina çöktü! Facia geliyorum demiş, çarpıcı görüntüler

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
24.01.2025 23:26
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Konya'da akşam saatlerinde 3 katlı bir bina yıkıldı. Olayda 2 kişi yaralı kurtarılırken enkaz altında olduğu iddia edilen 5 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Binanın yıkılmasına neyin yol açtığı henüz belli olmazken, bina yıkılmadan 3-4 dakika önceki görüntüler ortaya çıktı.

Konya'da 3 katlı bina çöktü! Facia geliyorum demiş, çarpıcı görüntüler

Konya'da merkez Selçuklu ilçesinde 3 katlı bir bina henüz belirlenemeyen bir sebeple çöktü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, 2 kişi yaralı olarak kurtarıldı. 5 kişinin enkaz altında olduğu iddia edildi. Ekiplerin mahsur kalanları kurtarmak için çalışmaları sürüyor.

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VALİ AKIN'DAN AÇIKLAMA

Vali İbrahim Akın, "Şu anda henüz olay çok yeni. Zaman içerisinde yapılan incelemelerle binanın hangi gerekçelerle çöktüğü de ortaya konulacaktır." dedi. Olayla ilgili 3 savcı görevlendirildi.

BİNA ÇÖKMEDEN 3-4 DAKİKA ÖNCESİNE AİT GÖRÜNTÜLER

Öte yandan binanın çökmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı. Habertürk'ün haberine göre binanın bodrum katına ait görüntüler çökme gerçekleşmeden 3-4 dakika öncesine ait.

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Konya bina
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