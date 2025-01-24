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  4. Konya'da 3 katlı bina çöktü! 2 kişi yaralı kurtarıldı, 4 kişi için çalışmalar sürüyor

Konya'da 3 katlı bina çöktü! 2 kişi yaralı kurtarıldı, 4 kişi için çalışmalar sürüyor

24.01.2025 20:46
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Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
24.01.2025 20:46
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Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde 3 katlı bina çöktü. Bölgeye ekipler sevk edilirken, 2 kişi enkazdan yaralı olarak kurtarıldı. 4 kişinin enkaz altında mahsur kaldığı yönündeki iddialar üzerine AFAD ve itfaiye ekipleri cihazlarla dinleme yapıp arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. AFAD sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde bir binanın çöktüğünü görenler ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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2 KİŞİ YARALI OLARAK KURTARILDI

Kısa sürede bölgeye gelen ekiplerin başlattığı çalışmada binanın enkazından 2 kişi yaralı olarak çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı

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KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

4 kişinin enkaz altında mahsur kaldığı yönündeki iddialar üzerine AFAD ve itfaiye ekipleri cihazlarla dinleme yapıp arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

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AFAD sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Bugün akşam saatlerinde Kılıçarslan mahallesinde bir binanın çöktüğü bilgisi alınmıştır.

Olay yerine AFAD, itfaiye, emniyet, 112 acil sağlık ve belediye ekiplerinden toplam 200 personel sevk edilmiş; ayrıca Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Antalya, Niğde, Aksaray, Karaman ve Adana AFAD il müdürlüklerinden ekipler görevlendirilmiştir.

Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA-DHA

Anahtar Kelimeler:
Konya bina
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