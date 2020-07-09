Konya'da 4 burun delikli buzağı: Hayretler içerisindeyim

Konya'nın Seydişehir ilçesine bağlı Ortakaraören Mahallesi'nde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan İskender Çopur'un ineği 15 gün önce doğum yaptı. Veteriner Ümit Doğruöz tarafından yaptırılan doğum sonrasında buzağının dört burun deliği olduğu görüldü.

Doğumu gerçekleştiren Doğruöz, "Yemlere katılan antibiyotiklerden kaynaklı oluşum döneminde bu tür anomaliler oluşuyor. Fenni yemlerde küflenme ve oksitlenme önleyici ilaç kullanıldığı için bu tür olaylar yaşanıyor. Sağlıklı bir buzağı. Burun deliklerinin tamamından nefes alabiliyor. Hepsini kullanabiliyor. İleriki safhalarda sıkıntı oluşturacak bir durum görünmüyor." diye konuştu.

'ŞİMDİYE KADAR BAŞIMA HİÇ BÖYLE BİR DURUM GELMEDİ'

Çopur ise 10 yıldır hayvancılıkla uğraştığını belirterek, "Şimdiye kadar başıma hiç böyle bir durum gelmedi. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım, hayretler içerisindeyim. Şu an çok sağlıklı, burun deliğinin fazla olması ona bir sıkıntı yaratmıyor. Evde yaşayan herkesin gözdesi oldu." dedi.

Kaynak: AA

