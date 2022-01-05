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Konya'da 53 yaşındaki kadın şiddet uygulayan kocasını ekmek bıçağıyla öldürdü

05.01.2022 02:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, 52 yaşındaki kadın ile kendisine ve çocuklarına sürekli şiddet uyguladığını öne sürdüğü kocası arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadın, eşini ekmek bıçağıyla kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası polise teslim olan kadın gözaltına alındı.

Konya'da 53 yaşındaki kadın şiddet uygulayan kocasını ekmek bıçağıyla öldürdü

Olay, Beyşehir’in merkez Hamidiye Mahallesi Yeşilyurt semtinde 40892 numaralı sokaktaki iki katlı müstakil evin birinci katında yaşandı. İddiaya göre, 52 yaşındaki evli ve 3 çocuk annesi Fatma K., alkollü olarak eve gelen, işsiz olduğu öğrenilen, şiddetli geçimsizlik yaşadığı ve kendisine ve çocuklarına sürekli şiddet uyguladığını öne sürdüğü eşi Mustafa Koç (48) ile çocuklarının gözü önünde tartışmaya başladı.

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EKMEK BIÇAĞIYLA ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine evde bulunan ekmek bıçağını eline alan Fatma K., çıkan arbedede eşini göğsünden bıçakladı. Olayın bildirilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde bıçağın Mustafa Koç’un kalbine isabet ettiği ve hayatını kaybettiği belirlendi.

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KADIN GÖZALTINA ALINDI

Polis, olayın ardından teslim olan Fatma K’yi gözaltına alırken, olay yeri inceleme ekipleri incelemede bulundu.

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Mustafa Koç’un cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesi sonrasında otopsi yapılmak üzere Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen cinayet zanlısı Fatma K., gazetecilerin olaya ilişkin sorularını cevapsız bıraktı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Konya
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