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Konya’da akılalmaz olay! Tesisatçı kılığında evlere girip...

10.07.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da bir şahıs, evlere tesisatçı kılığında gelerek tuvalet giderinin, mutfak lavabosunun, su hatlarının arızalı olduğu gibi çeşitli bahanelerle vatandaşları dolandırdı. Şüphelinin son 20 gün içerisinde bu şekilde 6 eve girdiğini belirleyen polis, vatandaşları dolandıran ve evlerden para ve kredi kartı da çalan şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin çeşitli suçlardan 18 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Konya’da akılalmaz olay! Tesisatçı kılığında evlere girip...

Konya'da evlere tesisatçı kılığında gelerek tuvalet giderinin, mutfak lavabosunun, su hatlarının arızalı olduğu gibi çeşitli bahanelerle vatandaşları dolandıran bir şahsın olduğu ihbarı üzerine Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Çalışma başlatan polis, şüphelinin son 20 gün içerisinde bu şekilde 6 eve girdiğini belirledi.

TAMİR EDİYORMUŞ GİBİ YAPARAK İNSANLARI DOLANDIRMIŞ VE PARALARINI ÇALMIŞ!

Şüphelinin su tesisatı, tuvalet gideri ve mutfak lavabosunda arıza olduğunu söyleyerek girdiği 6 evde bir süre tamir ediyormuş gibi yapıp, sonrasında tamir ettiğini söyleyerek 100 ila 1000 lira arasında bir para aldığı, 3 evin yatak odasından da yaklaşık 10 bin lira para ve kredi kartlarının çalındığı tespit edildi.

yakalandı

Görsel temsilidir

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POLİSTEN KAÇAMADI

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde şüphelinin çeşitli suçlardan 18 adet suç kaydı olan Şahin G. (29) olduğu tespit edildi. Şüpheli İhsaniye Mahallesi'nde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şahin G., hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Konya
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