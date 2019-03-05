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Konya’da ambulans ile polis aracı çarpıştı: Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 02:15 | Son Güncelleme

Konya’da bir olaydan hastaneye dönerken polis aracı ile çarpışan ambulans devrildi. Kazada 2'si polis, 2'si sağlık görevlisi toplam 5 kişi yaralandı.

Konya’da ambulans ile polis aracı çarpıştı: Yaralılar var

Kaza, saat 21.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir vakadan Konya Numune Hastanesi'ne dönen Muhammed Ö. idaresindeki ambulans, Darüsşifa Sokak’tan Hastane Caddesi'ne çıktığı sırada bölgede devriye atan Mustafa K. idaresindeki polis aracı ile çarpıştı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Çarpışmanın etkisiyle ambulans yan yattı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, ambulans ve polis aracında bulunan yaralılara ilk müdahale olay yerinde yaptı.

Kazada yaralanan 112 ekibinden Doktor Sare Nur A., ATT görevlisi Sevgi Sevin G. ve ambulans şoförü Muhammed Ö. ile polis aracındaki polis memurları Mustafa K. ve Mehmet T., kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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Konya trafik kazası

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