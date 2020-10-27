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  4. Konya'da anne kıza araç içinde infaz! Dehşet gece de sürdü

Konya'da anne kıza araç içinde infaz! Dehşet gece de sürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 23:35 | Son Güncelleme

Konya'da kendisinden ayrılan nişanlısı Büşra Gizem Güzelsoy ve annesi Gülya Barutçu’yu öldürerek olay yerinden kaçan zanlı polis ekipleri tarafından aracının içinde otururken bulundu. Zanlı tüm ikna çabalarına rağmen silahla başına ateş etti. Hastaneye kaldırılan şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Konya'da anne kıza araç içinde infaz! Dehşet gece de sürdü

Konya'da kendisinden ayrılan nişanlısı Büşra Gizem Güzelsoy (27) ile annesi Gülya Barutçu’yu (48) otomobilde tabancayla ateş ederek öldüren Ömer İ. (27), otomobiliyle olay yerinden uzaklaştı.

OTOMOBİLİN İÇİNDE BULUNDU

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, Ömer İ.'yi Selahattin Eyyübü Mahallesi Kahraman Caddesi'nde otomobilinin içinde buldu.

İKNA ÇABALARI SONUÇ VERMEDİ

Polisleri görünce silahı başına dayayah şüpheli bir süre arabada bekledi. Daha sonra başına dayadığı tabanca ile arabadan inen Ömer İ.'yi, olay yerine gelen ağabeyi, arkadaşları ve polis ikna etmeye çalıştı. Bir süre sonra aracının yanına oturan Ömer İ., yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarına rağmen tabancayı ateşledi.

HAYATİ TEHLİKESİ CİDDİYETİNİ KORUYOR

Başından yaralanan ve kanlar içinde kalan Ömer İ., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ömer İ.'nin hayatı tehlikesinin devam ettiği belirtildi. (DHA)

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