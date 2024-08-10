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  4. Konya'da anne ve kızı sokak ortasında tüfekle vurmuştu! Dehşet anları kamerada

Konya'da anne ve kızı sokak ortasında tüfekle vurmuştu! Dehşet anları kamerada

10.08.2024 00:43
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Konya'da sevgilisine dehşeti yaşattı. Tekel bayi işleten Muhammet A., dükkanına gelen sevgilisi Raziye H. ve Nazlı H. ile tartışıp, anne- kızı pompalı tüfekle bacaklarından vurdu. Dehşet anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Konya'da anne ve kızı sokak ortasında tüfekle vurmuştu! Dehşet anları kamerada

Tekel bayisi işletmecisi M.A. ile arkadaşı olan anne Raziye H. ve kızı Nazlı H. arasında iş yerinde henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı.

BACAKLARINA ATEŞ AÇTI!

Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammet A., pompalı tüfekle anne- kızın bacaklarına ateş açtı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacaklarından hafif yaralanan Raziye ve kızı Nazlı H., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, şüpheli Muhammet A.'yı suç aleti silahla birlikte gözaltına aldı.

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Cep telefonu kamerasıyla da kaydedilen olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Konya eski sevgili tüfek
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