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  4. Konya'da aynı aileden 7 kişiyi katletmişti! Zanlı: Söyleyecek bir şeyim yok

Konya'da aynı aileden 7 kişiyi katletmişti! Zanlı: Söyleyecek bir şeyim yok

27.10.2022 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da Temmuz ayında meydana gelen katliamda aynı aileden 7 kişi öldürülmüş, olayla ilgili zanlı hakkında 7 kez ağırlaştırılmış hapis cezası talep edilmişti. Görülen davada zanlı, mahkemede söyleyecek bir şeyinin olmadığını ifade ederek, "Benden hariç sizleri ve kolluk kuvvetlerinin suçluyorlar" şeklinde konuştu.

Konya'da aynı aileden 7 kişiyi katletmişti! Zanlı: Söyleyecek bir şeyim yok

Konya’da aynı aileden 7 kişiyi öldüren ve hakkında 7 kez ağırlaştırılmış hapis cezası talep edilen zanlı Mehmet Altun ve diğer sanıkların yargılanmasına devam edildi.
Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, 7 kişinin katili Mehmet Altun ve daha önce farklı bir davadan dolayı tutuklu olan Ali Keleş ile Lütfi Keleş Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Katil zanlısı Altun, mahkemede söyleyecek bir şeyinin olmadığını ifade ederek, "Benden hariç sizleri ve kolluk kuvvetlerinin suçluyorlar" şeklinde konuştu.
SEGBİS ile davaya katılan tutuklu sanık Lütfi Keleş ve Ali Keleş, "söyleyecek bir şeyim yok" ifadelerinin kullandı.

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SAVCI "AZMETTİRME" DEDİ

İddia makamı duruşmada açıkladığı mütalaasında sanık Mehmet Altun'un, olay günü soğukkanlı ve silahlı bir şekilde, tanınmamak için kendisine ait olmayan bir araç ve maske ile maktullerin evine gittiği, yanına tabanca 50 adet mermi aldığını ve suçunun sabit olduğunu belirterek, açıklanan mütalaasında sanık Mehmet Altun'u diğer sanıkların "azmettirmesi" olmadan maktulleri öldürmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu ifade etti. İddia makamı Altun'un "Canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Savcı öte yandan Altun'un "Yakarak mala zarar verme" suçundan 6 yıla kadar, "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 3 yıla kadar, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Diğer sanıklar Yahya Çalık, İbrahim Keleş, Ramazan Çalık, Ali Çalık, Lütfi Keleş, Ali Keleş (Lütfi Keleş'in oğlu), Veli Keleş, Ali Keleş (Veli Keleş'in oğlu), Ayşe Keleş'in de "Canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ayrı ayrı 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istendi. Savcı, bu sanıkların "Yakarak mala zarar vermeye azmettirme" suçundan ayrı ayrı 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

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Ali Keleş (Harun Keleş'in oğlu) hakkında yeterli delil bulunamadığından beraati talep edildi. Mahkeme heyeti, sanık ve avukat beyanlarının ardından Mehmet Altun’un tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi duruşmayı 17 Kasım 2022 tarihine erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, 30 Temmuz Cuma günü saat 18.50 sıralarında merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Dedeoğulları’na (65) ait eve gelen husumetli olduğu yan komşusu Lütfi Keleş’in başka mahallede oturan kayınbiraderi Mehmet Altun, bahçede aileyle bir süre konuştuktan sonra yanındaki tabancayla bahçede bulunan Yaşar Dedeoğulları ve eşi İpek Dedeoğulları (62) ile çocukları Serap (36), Serpil (32), Sibel (30), Metin (45) ve Barış Dedeoğulları’nı (35) ateş ederek öldürdü. Katil zanlısı Mehmet Altun, 4 Ağustos 2021 tarihinde Bozkır ilçesi civarında saklandığı yerde yakalandı. Altun, 5 Ağustos tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

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