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  4. Konya'da baba ve oğlunun öldüğü korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Konya'da baba ve oğlunun öldüğü korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2020 14:45 | Son Güncelleme

Konya’da otomobilin kaldırımda yürüyen aileye çarpması sonucu baba ve oğlunun hayatını kaybettiği, annenin de yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Hocacihan Mahallesi Hicaz Caddesi üzerinde meydana geldi.

BABA VE OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre, Furkan O.(19) idaresindeki 42 CHG 99 plakalı otomobil, sürücünün aşırı hız sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaldırımda yürüyen anne, baba ve oğluna çarptı. Kazada, 5 yaşındaki Eymen Özkan olay yerinde, baba Bünyamin Özkan(36) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralanan anne Sibel Özkan ise ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KORKUNÇ KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza sonrası ailenin ayakkabılarının etrafa savrulduğu ve baba ile oğlunun hayatını kaybettiği kaza güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, hız sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aileye çarpması ve etrafa savrulmaları yer alıyor.

(İHA)

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