Konya'da bina çöktü! AFAD ekipleri bölgede, 2 kişi sağ olarak çıkarıldı

Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde bir binanın çöktüğünü görenler ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

2 KİŞİ YARALI OLARAK KURTARILDI

Kısa sürede bölgeye gelen ekiplerin başlattığı çalışmada binanın enkazından Enkazdan 2 kişi sağ kurtarıldı. Ekiplerin arama kurtarma çalışması devam ediyor. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA GELDİ!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bilinmeyen bir sebeple çöktü. 10 dakika içerisinde tüm ekiplerin her biri buraya geldi. AFAD, itfaiye emniyet jandarma, AKUT ve sendikalardan 963 personel arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Enkazın altında 3 kişinin olduğunu düşünüyoruz. Enkaz altında 1 kişi daha canlı. Temennimiz diğer canlara da ulaşmak. Kalanlara bir an önce ulaşmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

KONYA VALİSİ: "İÇERDE 5 KİŞİ VAR"

Konya Valisi İbrahim Akın, olay yerinde yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Saat 20.05 itibarıyla 112 merkezine gelen bir ihbarda Beyşehir Caddesi Taşoluk Apartmanı'nın çöktüğü yönünde bilgi ulaştı. Haberin tarafımıza ulaşması üzerine derhal, AFAD, 112, belediye, sağlık tüm ekiplerimiz olay yerine sevk edildi. Şu an içeriden çıkan bir vatandaşımızdan aldığımız bilgiye göre içeride 5 kişinin olduğu yönünde bilgi edinildi. Elbette ki bu bilgiler ilk elde edilen bilgiler. Binanın ruhsat durumuyla ilgili, kaç dairesi olduğuyla ilgili belediyemizde arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yapıyorlar. Yine diğer dairelerde oturanlar olup olmadığı yönünde kayıtlar kontrol ediliyor. Şu anda bütün gayretimizle yapının altında olduğu ifade edilen 5 kişinin kurtarılmasına yönelik olarak yürütüyoruz. İnşallah ilerleyen saatlerde gerekli bilgiler elde edildikten sonra gerekli açıklamalar yine tarafımızca yapılacaktır. Hepimize geçmiş olsun diyoruz. Umuyoruz ki hiçbir vatandaşımızı kaybetmeden onları yapının altından kurtarırız. Şu anda arkadaşlarımız bütün imkanlarımızı kullanmak suretiyle çalışmalarını yürütüyorlar."

GÜRÜLTÜ ÜZERİNE ZİLLERE BASILIP BİNA TAHLİYE EDİLMEYE ÇALIŞILMIŞ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise “Binanın neden yıkıldığıyla ilgili bir bilgimiz yok. Bina kayıtlarımıza göre, 1992 yılında inşaat ruhsatı alınmış, 1994 yılında da iskan ruhsatı alınmış zemin artı 3 kattan oluşan 14 daireli bir yapı. Zemin dükkandaki vatandaşlar bir ses duyduklarından dolayı insanların ziline basarak boşalttırıyorlar.” diye konuştu.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Bu arada olayla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı ve 1 Cumhuriyet başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği belirtildi.

AFAD'TAN AÇIKLAMA GELDİ!

AFAD sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Bugün akşam saatlerinde Kılıçarslan mahallesinde bir binanın çöktüğü bilgisi alınmıştır. Olay yerine AFAD, itfaiye, emniyet, 112 acil sağlık ve belediye ekiplerinden toplam 200 personel sevk edilmiş; ayrıca Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Antalya, Niğde, Aksaray, Karaman ve Adana AFAD il müdürlüklerinden ekipler görevlendirilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

📍 Konya • Selçuklu



Bugün akşam saatlerinde Kılıçarslan mahallesinde bir binanın çöktüğü bilgisi alınmıştır.



Olay yerine AFAD, itfaiye, emniyet, 112 acil sağlık ve belediye ekiplerinden toplam 200 personel sevk edilmiş; ayrıca Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta,… — AFAD (@AFADBaskanlik) January 24, 2025

AK PARTİLİ VEKİL: "BİNA YIKILMADAN ÖNCE..."

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, "Saat 20.08 civarında haberi aldık ve ilgili birimler hızla sevk edildi. Kurtarılan iki kişiyle yapılan görüşmeler sonucunda, içeride beş kişinin daha olduğu bilgisine ulaşıldı. Bina yıkılmadan önce, dükkanlarda bir aksilik fark edilmiş bazı kişiler binayı boşaltmış" dedi.

BAKAN YERLİKAYA: "İHBAR SAAT 20.05'TE GELDİ"

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Bu akşam Konya Selçuklu ilçemiz Kılıçarslan Mahallesi’nde çöken binayla ilgili ihbar 112 Acil Çağrı Merkezine saat 20.05'te ulaşmış olup AFAD ve Belediye ekipleri 20.15'te bölgeye ulaşmıştır.

Olay yerine İl AFAD Müdürlüklerimizden 99 personel 27 araç, İtfaiyeden 120 personel ile Emniyet, 112 Sağlık ve Belediye ekiplerimiz sevk edilmiştir.

Çöken binanın olduğu yere AFAD Başkanlık'tan Mobil Koordinasyon Tırı; Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Antalya, Karaman, Mersin, Niğde, Aksaray, Adana, Burdur ve Amasya AFAD İl Müdürlüklerinden ekipler sevk edilmiştir.

Arama kurtarma çalışmalarımız devam etmektedir. "

CEVDET YILMAZ: "1994 YILINDA RUHSATLANDIRILMIŞ BİR BİNA"

Cumhurbaşkanı Yardımcı Cevdet Yılmaz, “Binada yıkım, kendiliğinden bir yıkımla gerçekleşti. 1994 yılında ruhsatlandırılmış bir bina. Arka cephesinde kentsel dönüşüm gerçekleşmiş ama maalesef cadde üzerindeki bu eski bina ruhsatlı ve kentsel dönüşümü gerçekleştirmeyi kabul etmedikleri için devam etmiş, bu bina olduğu için de bu şekilde olmuş. Şu anda temel önceliğimiz tabii binanın altında vatandaşımız var mı? Nedir durumları? Onlara bir an önce ulaşmak. Binadan çıkan 2 vatandaş söz konusu. Onların ifadeleri var. Kendi aileleriyle ilgili 5 kişinin olduğuna dair çıkan vatandaşlardan gelen bir bilgi var. Tabii bunun dışında da başka vatandaşlarımızın da olma ihtimali var. Binada her türlü çabayı şu anda kurumlarımız ortaya koyuyorlar. Gerek merkezi idare, gerek yerel yönetim bütün ilgili kurumlarımız. Şu anda sahada en az önce sordum Sayın Valimize yeterli ekibin araç gerecinin olduğunu ifade etti ama her ihtimale karşı başka takviye birtakım unsurlar da harekete geçmiş durumda. Temenni ederiz ki sağ salim kurtulsun, varsa enkaz altında vatandaş. Şu anda temel önceliğimiz bu. Bir an önce bu durumu açıklığa kavuşturmak. Bu çerçevede yine çeşitli araştırmalar, incelemeler yapılıyor. Kimlerin olabileceğini muhtemel duruma ilişkin yine araştırmalar yapılıyor. Şu an itibariyle bilgimiz bunlar. Dediğim gibi şu an temel önceliğimiz bu arama kurtarma faaliyetinin başarılı bir şekilde icra edilmesi. Profesyonel ekipler işlerini yapıyorlar. Bize düşen onlara yardımcı olmak. Elimizden ne geliyorsa yapmak. Tabii ki dua ediyoruz, temenni ediyoruz.” dedi.

Kaynak: AA-DHA