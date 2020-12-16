HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Konya'da bir kişi tartıştığı hamile eşini silahla öldürdü

Konya'da bir kişi tartıştığı hamile eşini silahla öldürdü

16.12.2020 16:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Konya'da bir kişi tartıştığı hamile eşini silahla öldürdü

Konya'nın Çumra ilçesinde tartıştığı hamile eşini pompalı tüfekle öldüren zanlı gözaltına alındı.

İddiaya göre, Dineksaray Mahallesi'nde ikamet eden Ali Rıza Y. (35), henüz belirlenemeyen nedenle eşi Zadife Y. (35) ile evde tartışmaya başladı.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısına bıçaklı saldırıBodrum Belediye Başkan Yardımcısına bıçaklı saldırı

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzere Ali Rıza Y, eşi Zadife Y'ye pompalı tüfekle ateş etti.

Henüz 6 aylık hamile olduğu öğrenilen kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, zanlı Ali Rıza Y'yi gözaltına aldı.

Öte yandan çiftin 3 çocuklarının olduğu bilgisine ulaşıldı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 60 kişilik cinsel ilişki partisi! Misafirleri parayla yoldan çıkarmışlar 60 kişilik cinsel ilişki partisi! Misafirleri parayla yoldan çıkarmışlar
Eskişehir'de serviste biber gazlı kavgaEskişehir'de serviste biber gazlı kavga
Sular ne zaman gelecek?Sular ne zaman gelecek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Salihli'den Silikon Vadisi'ne!

Salihli'den Silikon Vadisi'ne!

11 yıl sonra ortaya çıkan dehşette yeni gelişme: Naaşı bulundu

11 yıl sonra ortaya çıkan dehşette yeni gelişme: Naaşı bulundu

Aurah Ruiz: 48 saat ilişkiye girdik

Aurah Ruiz: 48 saat ilişkiye girdik

Enflasyon ve döviz mesajı

Enflasyon ve döviz mesajı

Uzaktan eğitim için bilgisayar aldı, hayatının şokunu yaşadı

Uzaktan eğitim için bilgisayar aldı, hayatının şokunu yaşadı

Koronavirüs ilacına Türk damgası!

Koronavirüs ilacına Türk damgası!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

ABD'de ilk Kovid-19 aşısı New York'ta bir hemşireye yapıldı

ABD'de ilk Kovid-19 aşısı New York'ta bir hemşireye yapıldı

İran'dan çok önemli Erdoğan açıklaması

İran'dan çok önemli Erdoğan açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlamalarla ilgili yeni genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlamalarla ilgili yeni genelge

Diğer Haberler

Akdeniz'de 3.3 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan deprem

Aralık ayında Alanya'da şaşırtan görüntüler! Denize girip güneşlendiler

Yurtta kar, Antalya'da deniz keyfi!

113 yaşındaki Arzu nine koronavirüsü yendi

113 yaşındaki Arzu nine koronavirüsü yendi

Kayınvalidesi babasını öldürtmüş! Skandal olay kan dondurdu

Kayınvalidesi babasını öldürtmüş! Skandal olay kan dondurdu

Vanlı balıkçıların hayal kırıklığı! Canavar sandıkları cisim domuz çıktı

'Göldekinin canavar olmadığını görünce çok üzüldük'

Karısını ve baldızını "koronadan korumak için" bıçaklayarak öldürdü

Karısını ve baldızını "koronadan korumak için" bıçakladı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.