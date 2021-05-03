Konya’da bir lokantada korkutan patlama

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Ünzile Sokak’ta bir lokantada meydana geldi.

PATLAMANIN ARDINDAN ALEVLER YÜKSELDİ

Edinilen bilgiye göre, iş merkezinin üst katında bulunan lokantada henüz belirlenemeyen bir sebeple patlama meydana geldi, ardından alevler yükseldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamanın ardından çevrede güvenlik önlemi alınırken, doğalgaz ve elektrik dağıtım firması görevlileri tarafından doğalgaz ve elektrik panoları kapatıldı.

PATLAMANIN DOĞALGAZ NEDENİYLE MEYDANA GELDİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, patlamanın doğalgaz nedeniyle meydana geldiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

