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  4. Konya'da boş caddeyi yarış pistine çevirdiler

Konya'da boş caddeyi yarış pistine çevirdiler

İLGİNÇ HABERLER  | 30.04.2020 14:20 | Son Güncelleme

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, şehrin en işlek caddesinde gece saatlerinde yarış yapan otomobiller trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü. Kent güvenlik yönetim sisteminden (KGYS) plakaları belirlenen cadde ortasında yarış yapan araçlardan 4’üne otomobil başına 598 liralık trafik cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya Caddesi Ali Akkanat Bulvarı üzerinde gece saatlerinde 5 araç aşırı hız yaparak trafikte ilerledi.İlk olarak Öğretmenevi önündeki trafik ışıklarında kırmızı ışıkta bekleyen 3 araç, yeşil ışığın yanmasıyla birlikte süratli bir şekilde bir süre yan yana ilerleyerek çarşı merkezi yönüne doğru seyir halinde trafik güvenliğini tehlikeye atmak suretiyle yarış içerisine girdi. Daha sonra ise aynı cadde üzerinde iki aracın çarşı merkezi yönüne doğru yarış halinde olduğu belirlendi. Toplam 5 otomobilin yarış yaptığı anlar çevredeki bir binadan cep telefonuyla kaydedildi.

İhbar üzerine çalışma başlatan Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehir İçi Trafik Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde yarış yapan 5 otomobilden 4’ünün plakalarını Kent Güvenliği Yönetimi Sistemi’nden (KGYS) tespit etti. Polis, 27 Nisan günü saat 23.47’te ve 28 Nisan günü saat 01.39’da yarış yaptığı saptanan 4 otomobilin plakalarına izinsiz yarış düzenlemekten 598 lira trafik cezası kesti.

Plakasına ceza uygulanan 4 araçtan 2’sine son 24 saat içerisinde trafik işaret ve kurallarına uymadığı gerekçesiyle 132 liralık daha trafik cezası uygulandığı da öğrenildi.


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