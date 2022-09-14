Konya'da büyük vicdansızlık! Yeni doğmuş bebeği torbaya koyup arabanın üstüne bırakmışlar

Vicdanları sızlatan olay, 18 Ağustos günü saat 08.30 sıralarında, Konya'nın Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Defne Sokak’ta meydana geldi. Park halindeki otomobilin bagaj kapağı üzerindeki bez torba içinde yeni doğmuş kız bebeği görenler, polise haber verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TEDAVİ EDİLDİ, KORUMAYA ALINDI

Bebek, ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan ilk tetkiklerde hipotermi geçirdiği belirlenen bebeğin, 2 kilo 460 gram ağırlığında olduğu tespit edildi. Burada tedavileri tamamlanan bebek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nce korumaya alındı.

Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alan Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri de bebeğin annesi ile aracın üzerine bırakan kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)



