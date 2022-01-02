Konya'da çalıntı otomobille ters yönde giderken kaza: 3 yaralı

Kaza, saat 22.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aksaray Çevre Yolununun 16. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Karatay ilçesinden henüz isimleri öğrenilemeyen 4 kişi tarafından çalınan otomobil, Aksaray Çevre Yolunda ters istikamette seyir halinde olduğu sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Konya’dan Aksaray istikametine seyir halinde olan İ.M. idaresindeki hafif ticari araca çarptı.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada çalıntı aracın sürücüsü olay yerinden kaçarken, araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Diğer sürücü İ.M. kazayı yara almadan atlattı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından araçta bulunan yaralılar kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Kazaya karışan araçlar polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından emniyet otoparkına çekildi.

Polis kaza sonrası araçtan kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (İHA)



