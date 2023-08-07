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Konya'da cenaze dönüşü feci kaza! Ölü ve yaralılar var

07.08.2023 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da cenaze dönüşü feci bir trafik kazası meydana geldi. Otomobil ve kamyonun çarpıştı kazada, otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Konya'da cenaze dönüşü feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Konya'da bir yakınlarının cenazesinden dönenlerin içerisinde bulunduğu otomobilin kamyonla çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Tahir Özkürkçigil yönetimindeki otomobil, Konya-Afyonkarahisar kara yoluna çıkarken R.A. idaresindeki kamyonla çarpıştı.

2 KİŞİ CAN VERDİ!

Kazada, sürücü Özkürkçigil olay yerinde, otomobilde bulunan Tevfik Kağnıcı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Bora Ö. ve Fehmi Y. yaralandı.

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Otomobilde bulunanlar sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Fehmi Y.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Otomobildekilerin, bir yakınlarının cenazesinden döndükleri öğrenildi. (AA)

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trafik kazası Konya

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