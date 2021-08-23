Konya'da çifte cinayet! 2 çocuk annesi kadını ve babasını katledip intihar etti

Olay, saat 15.00 sıralarında Ilgın ilçesi Milli Egemenlik Mahallesi’nde meydana geldi.

TARTIŞMA SONRASI DEHŞET SAÇTI

İddiaya göre av bayi işletmecisi 2 çocuk babası Mustafa Dağlı, aralarında gönül ilişkisi bulunduğu öne sürülen 2 çocuk annesi Semanur Saraç’ın baba evine gitti. Burada Dağlı ile Saraç arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Dağlı, belinden çıkardığı tabancayla önce Saraç’a daha sonra da babası Yusuf Güler’e ateş etti.

Mustafa Dağlı daha sonra aynı tabancayla kendi başına ateş etti.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

BABA-KIZ TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Eve gelen sağlık görevlileri Dağlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olan Semanur Saraç ile babası Yusuf Güler ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Ilgın Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Baba-kız burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. (DHA)



