Konya’da çıkan orman yangını kontrol altına alınamıyor

Edinilen bilgiye göre, Konya-Antalya il sınırı yakınlarındaki Beyşehir’e bağlı Dumanlı Mahallesi, Kavaklı bölgesinde henüz bilinmeyen bir sebeple orman yangını çıktı. Bölgede hayvancılık yapan Yörükler, dağlık alandaki dumanı görüp orman ekiplerine yangın ihbarında bulununca bölgeye Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı çok sayıda yangın söndürme arazözü, iş makinesi, Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye araçları yönlendirildi.

Sarp dağlık alanda rüzgarın da etkisiyle kısa sürede genişleyen yangını söndürme çalışmalarına bölgeye sevk edilen uçak ve helikopterler de destek veriyor.

Helikopterler Beyşehir Gölü ve çevredeki kaynaklardan su takviyesi yaparak alevlere havadan müdahale ediyor.

Büyük bölümü çam ağaçlarının bulunduğu bölgede çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları güçlükle yürütülüyor. (İHA)

