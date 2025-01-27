HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Konya'da çöken bina ile ilgili 6 kişi tutuklandı

Konya'da çöken bina ile ilgili 6 kişi tutuklandı

27.01.2025 22:24
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da 4 katlı binanın çökmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı. İşte detaylar...

Konya'da çöken bina ile ilgili 6 kişi tutuklandı

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde geçtiğimiz cuma günü akşam saatlerinde 4 katlı Taşoluk Apartmanı çökmüştü. Enkazda kalan 5 kişiden 3'ü ekipler tarafından kurtarılırken, 2 kişi hayatını kaybetmişti.

6 KİŞİ TUTUKLANDI!

Binanın çökmesi ile ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 6 kişi, bugün adliyeye sevk edildi. Binanın en alt katında daha önce bir kahvehane işletmecisinin duvarda kapı açtığı, daha sonra balıkçı olarak faaliyet gösteren iş yerinin de tadilat yapıp kapı açtığı iddia edildi.

Şüpheliler mimar Tuncer D., tadilatçı Volkan D., balıkçı Kazım F., eski kahvehane işletmecisi Kemal Ö., mülk sahibi Hakkın İ. ve mülk sahibi Mehmet P. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Konya tutuklu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray'ın transfer hedefi Strahinja Pavlovic son noktayı koydu!

Galatasaray'ın transfer hedefi Strahinja Pavlovic son noktayı koydu!

Korkunç olay! Kavga ihbarına giden polis, 4 kişilik aileyi evlerinde ölü buldu

Korkunç olay! Kavga ihbarına giden polis, 4 kişilik aileyi evlerinde ölü buldu

Adana'dan İstanbul'a gelecek... Fenerbahçe'nin peş peşe transferleri sonrası bir hamle de Galatasaray'dan!

Adana'dan İstanbul'a gelecek... Fenerbahçe'nin peş peşe transferleri sonrası bir hamle de Galatasaray'dan!

İki genç kızı katletmişti! Kan donduran detaylar ortaya çıktı! Mahkemeden karar...

İki genç kızı katletmişti! Kan donduran detaylar ortaya çıktı! Mahkemeden karar...

Devlet Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu açıklaması: 'Kendine güveniyorsa 100 bin kişinin imzasıyla Cumhurbaşkanı adayı olabilir'

Devlet Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu açıklaması: 'Kendine güveniyorsa 100 bin kişinin imzasıyla Cumhurbaşkanı adayı olabilir'

Tutuklanan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Gülener'in ifadesi ortaya çıktı

Tutuklanan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Gülener'in ifadesi ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.