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  4. Konya'da çöken binadan kurtulan genç konuştu: '3 gün önce zaten söylemişlerdi bina yıkılabilir diye'

Konya'da çöken binadan kurtulan genç konuştu: '3 gün önce zaten söylemişlerdi bina yıkılabilir diye'

25.01.2025 01:16
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Konya'da çöken binada oturanlar o anları anlattı. Çöken binadan eşini ve çocuğunu son anda çıkartan Muhammet Veli Kahya, komşularını kurtarmak için döndüğü sırada binanın çöktüğünü söyledi. Binada oturan Faik Dal ise, "3 gün önce zaten söylemişlerdi bina yıkılabilir diye. Bizde dışarıya çıktık" dedi.

Konya'da çöken binadan kurtulan genç konuştu: '3 gün önce zaten söylemişlerdi bina yıkılabilir diye'

Konya’da çöken binadan eşini ve çocuğunu son anda çıkartan Muhammet Veli Kahya, komşularını kurtarmak için döndüğünde binanın çöktüğünü söyledi.

Binayı boşaltıyorlar diye haber gelince hızla geldiğini söyleyen Kahya, “Geldiğimde bizimkiler daha hala binanın etrafındalardı. Onları hemen uzaklaştırdık. Binadan sesler geliyordu. Benden önce Muhammet arkadaş yukarı babasını almak için çıktı. Ben de yukarıya çıktığım esnada onlar balkonda konuşuyorlardı. Arapça bilmediğim için söyleyemedim. Sadece gel dedim. Baktım anahtar yok. Dışarıya çıkarken biranda bina çöktü. O sırada kolonların arasında kaldım. Daha sonra polisler geldi ve beni dışarıya çıkardılar. Ancak arkadaşlarım içeride kaldı” dedi.

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"3 GÜN ÖNCEDEN BİNA YIKILABİLİR DİYE SÖYLEMİŞLERDİ"

Binada oturan Faik Dal ise kendilerini kapıcının uyardığını anlatarak, “Kız arkadaşımla oturuyorduk. Kapıcı geldi ve kolanlar çatlıyor hemen binadan çıkın dedi. 3 gün önce zaten söylemişlerdi bina yıkılabilir diye. Bizde dışarıya çıktık ve 45 dakika kadar dışarıda bekledik. Sonra binadan çatırtılar geldi ve bir anda çöktü” diye konuştu.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Konya enkaz
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