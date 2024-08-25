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  4. Konya'da dehşet: Eşine ateş etti, 5 yaşındaki kızını öldürdü

Konya'da dehşet: Eşine ateş etti, 5 yaşındaki kızını öldürdü

25.08.2024 10:22
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Konya dün akşama doğru bir dehşete tanıklık etti. Eşini öldürmek isteyen Mehmet Ö. araya giren 5 yaşındaki kızını tüfekle vurdu. Küçük kız hayatını kaybederken, baba ise gözaltına alındı.

Konya'da dehşet: Eşine ateş etti, 5 yaşındaki kızını öldürdü

Konya'nın Kulu ilçesinde Kemaliye Mahallesi’nde Mehmet Ö. (31), bilinmeyen bir nedenden dolayı eşi Saadet Ö.' ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle eşi Saadet Ö.’yü Mehmet Ö. öldürmek için tüfeği eline aldı. Tüfeğin ateş almasıyla saçmaların isabet ettiği Saadet Ö. hafif yaralandı. O esnada araya giren 5 yaşındaki kızı Dilan Ö. ise saçmaların isabet etmesiyle hayatını kaybetti.

KONYA

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kulu Bölge Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan talihsiz Dilan, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Hafif yaralı Saadet Ö. ise tedavisinin ardından taburcu oldu.

Polis ekiplerin tarafından Mehmet Ö. gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. (DHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Konya
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