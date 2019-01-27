Konya'da dehşet sokağı! Yan yana cesetler bulundu

Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Okçu Sokak'taki bir eve gelen polis, henüz kimliği belirlenemeyen Afganistan uyruklu bir kadın ile iki çocuğunu ölü buldu.
İlk incelemede anne ve 2 çocuğunun av tüfeğiyle öldürüldüğü belirlendi. Polisin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.
Erdoğan: Antalya'da 100 milyon TL zarar tahmin ediliyor
TSK, Suriye'deki teröristleri vurdu
Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi
Rus askerlerini eğiten Türk kızından dünya rekoru!
Filipinler'de kiliseye bombalı saldırı! 19 ölü, 48 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kuzey Irak açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum