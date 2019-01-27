HABER

Konya'da dehşet sokağı! Yan yana cesetler bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2019 19:00 | Son Güncelleme

Konya'nın Karatay ilçesi Tatlıcak mahallesinde anne ve 2 çocuğu sokak ortasında pompalı tüfekle öldürülmüş olarak bulundu.

Konya'da dehşet sokağı! Yan yana cesetler bulundu

Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Okçu Sokak'taki bir eve gelen polis, henüz kimliği belirlenemeyen Afganistan uyruklu bir kadın ile iki çocuğunu ölü buldu.

İlk incelemede anne ve 2 çocuğunun av tüfeğiyle öldürüldüğü belirlendi. Polisin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.

PARTNERAşıklarda dikkat çeken detayAşıklarda dikkat çeken detay
Maden ocağında göçük! Toprak altında kalanlar varMaden ocağında göçük! Toprak altında kalanlar var
Bahçeli'nin konvoyunda kaza! Yaralılar varBahçeli'nin konvoyunda kaza! Yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Konya cinayet Tatlıcak mahallesi pompalı tüfek

En Çok Okunan Haberler

Okul saatleriyle ilgili çok önemli açıklama: Değişebilir

Okul saatleriyle ilgili çok önemli açıklama: Değişebilir

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

İğrenç görüntü sosyal medyada bir anda yayıldı! 65 yaşında...

İğrenç görüntü sosyal medyada bir anda yayıldı! 65 yaşında...

Kızım dizisinde şaşırtan ayrılık

Kızım dizisinde şaşırtan ayrılık

Atatürk sorusuna joker kullanınca...

Atatürk sorusuna joker kullanınca...

Partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu

Partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Okul saatleriyle ilgili çok önemli açıklama: Değişebilir

Okul saatleriyle ilgili çok önemli açıklama: Değişebilir

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Meteoroloji sitesinden uyardı! Kuzey Afrika'dan geliyor

Meteoroloji sitesinden uyardı! Kuzey Afrika'dan geliyor

Meteoroloji'den art arda uyarı: Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji'den art arda uyarı: Çok kuvvetli geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Amasya'da Yeniçeltek Maden Ocağı'nda göçük!

Maden ocağında göçük! Toprak altında kalanlar var

Devlet Bahçeli'nin konvoyunda kaza: 2 yaralı

Bahçeli'nin konvoyunda kaza! Yaralılar var

Her satırı korkunç! İtiraf etti: Hamile eşini öldürüp...

Her satırı korkunç! İtiraf etti: Hamile eşini öldürüp...

Adıyaman'da kan donduran olay! Sokak ortasında infaz

Adıyaman'da kan donduran olay! Sokak ortasında infaz

Ilgaz'da sömestir ve hafta sonu yoğunluğu

Ilgaz'da sömestir ve hafta sonu yoğunluğu

Kayıp Kader Buse Acar'ın ayakkabısı bulundu!

Buse'nin ayakkabısı bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.