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  4. Konya'da dehşet! Tartıştığı kocası tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti

Konya'da dehşet! Tartıştığı kocası tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti

29.10.2021 22:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, tartıştığı kocası tarafından, anne, baba ve babaannesiyle beraber silahla yaralanan kadın, hastanede yaşamını yitirdi.

Konya'da dehşet! Tartıştığı kocası tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti

İddiaya göre, ilçeye bağlı Karabağ Mahallesi'nde Ahmet Rufai Ü, (33) ailevi nedenlerden dolayı sürekli tartıştığı eşi Nuriye Ü. ile evde kavga etmeye başladı.

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EŞİNİ, KAYINPEDERİNİ, KAYINVALİDESİNİ VE EŞİNİN BABAANNESİNİ SİLAHLA VURDU

Kavganın büyümesi üzerine sinirlenen koca, eşi Nuriye Ü, kayınpederi Abdullah A. (57), kayınvalidesi Hüsniye A. ve eşinin babaannesi Nebahat A'yı (76) tabancayla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırdı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaralılardan Nuriye Ü. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Abdullah A. ve Nebahat A'nın durumlarının ise ağır olduğu öğrenildi.

Olayın ardından babasının otomobiliyle kaçtığı tespit edilen şüpheli Ahmet Rufai Ü, merkez Selçuklu ilçesinde gözaltına alındı. (AA)

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