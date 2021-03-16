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Konya'da dehşete düşüren olay! Tedavi gördüğü hastaneden kaçan ağabey kız kardeşini katletti

16.03.2021 22:43 | Son Güncelleme:
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Konya'da dehşete düşüren olay! Tedavi gördüğü hastaneden kaçan ağabey kız kardeşini katletti

Konya'da lise 1'inci sınıf öğrencisi Yağmur B. (15), ağabeyi Soner B. (25) tarafından bıçakla boğazı kesilip, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldü. Soner B.'nin, şizofreni tedavisi için yatırıldığı hastaneden bugün kaçıp, eve gelerek cinayeti işlediği belirlendi. 7 Mart'ta '#Kadınaşiddetehayır' mesajı paylaştığı da öğrenilen Soner B., cinayetten bir süre sonra eve döndüğünde polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 18.10 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi Gençtürk Sokak'ta meydana geldi.

Akşam saatlerinde eve gelen aile bireyleri, evde bulunan Yağmur B.'nin kapıyı açmaması ve kapının da kilitli olması üzerine endişelenerek polise haber verdi.

BOĞAZI KESİLMİŞ HALDE BULUNDU

İhbar üzerine gelen ve çilingir yardımıyla eve giren polis, lise öğrencisi Yağmur B.'yi bıçakla boğazı kesilmiş ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış halde kanlar içerisinde buldu.

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HASTANEDEN KAÇAN AĞABEYİ ÖLDÜRMÜŞ

Yapılan kontrolde talihsiz kızın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis, yaptığı araştırmada Yağmur B.'nin şizofreni tedavisi için bugün Konya Şehir Hastanesi'ne yatırılan ve hastaneden kaçan ağabeyi Soner B. tarafından öldürüldüğünü belirledi. Olaydan sonra kaçan ve bir süre sonra eve gelen Soner B., polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Öte yandan, Soner B.'nin 7 Mart'ta '#Kadınaşiddetehayır' mesajı paylaştığı ortaya çıktı.

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