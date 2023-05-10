KONYA'DA DEPREM! 10 Mayıs 2023 Konya'da deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? Ankara'dan da hissedildi

Deprem ile ilgili son dakika haberleri 10 Mayıs 2023 Çarşamba günü Konya başta olmak üzere yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. Günün ilk saatlerinden bu yana konuya ilişkin internette araştırma yapılmaya başlandı. İşte 10 Mayıs 2023 son depremler listesi...

KONYA'DA 4.2 ŞİDDETİNDE DEPREM

Konya'nın Kulu ilçesinde saat 02.14'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan 4,2 büyüklüğündeki sarsıntı kaydedildi.

SON DEPREMLER LİSTESİ! 10 MAYIS 2023 ÇARŞAMBA

2023.05.10 06:20:37 38.2733 38.6023 8.9 -.- 1.9 -.- PELITLI-(MALATYA) İlksel

2023.05.10 06:13:40 38.1618 38.2612 8.1 -.- 2.4 -.- ALTINTAS-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2023.05.10 06:02:01 34.9732 23.2945 25.1 -.- 3.4 3.3 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2023.05.10 05:54:21 39.0738 33.1200 5.0 -.- 1.4 -.- KULU (KONYA) İlksel

2023.05.10 05:54:04 36.5248 28.8782 14.4 -.- 1.4 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2023.05.10 05:52:16 38.0727 36.9558 5.0 -.- 2.4 -.- KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.10 05:50:59 37.9445 36.4587 11.2 -.- 1.8 -.- FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.10 05:48:25 37.7573 36.4967 5.4 -.- 2.2 -.- ALTINYAYLA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.10 05:42:59 38.4898 37.5008 4.9 -.- 2.6 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.05.10 05:28:41 36.9940 36.3537 8.7 -.- 2.1 -.- KULLU-(OSMANIYE) İlksel

2023.05.10 05:13:31 38.0463 36.6178 5.3 -.- 1.8 -.- KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.10 04:56:19 38.3363 37.7537 5.8 -.- 1.5 -.- KEPEZ-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.05.10 04:43:57 37.0442 28.3335 4.7 -.- 1.6 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA) İlksel

2023.05.10 04:37:24 37.9988 36.4882 5.4 -.- 1.8 -.- GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.10 04:26:38 38.0328 36.6097 6.0 -.- 1.7 -.- KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.10 04:23:16 38.0455 36.6440 5.4 -.- 2.3 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.10 04:18:12 39.0110 37.3347 8.1 -.- 1.7 -.- KARAOREN-GURUN (SIVAS) İlksel

2023.05.10 04:08:54 37.0125 36.4193 1.7 -.- 3.4 3.3 YARPUZ-(OSMANIYE) İlksel

2023.05.10 04:03:22 37.9250 36.4317 29.8 -.- 1.5 -.- FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.10 04:02:16 36.0498 30.8827 7.4 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel

2023.05.10 03:59:24 37.9212 36.6863 5.1 -.- 1.9 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.10 03:46:18 39.1178 32.9617 4.2 -.- 1.7 -.- BOGAZOREN-KULU (KONYA) İlksel

2023.05.10 03:30:48 38.0942 37.3763 8.5 -.- 1.7 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.10 03:20:43 39.1183 33.0040 7.0 -.- 1.7 -.- AGILBASI-KULU (KONYA) İlksel

2023.05.10 03:17:55 38.0345 37.2365 5.6 -.- 3.3 3.1 GOZPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.10 02:55:17 39.1145 33.0605 5.0 -.- 2.4 -.- KULU (KONYA) İlksel

2023.05.10 02:52:34 36.0403 36.0450 3.5 -.- 2.8 -.- CAKIKOY-YAYLADAGI (HATAY) İlksel

2023.05.10 02:39:57 38.2903 38.0852 5.0 -.- 2.3 -.- KARAPINAR-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.05.10 02:14:49 39.0932 33.0645 3.4 -.- 4.1 4.0 KULU (KONYA) İlksel

2023.05.10 01:49:11 38.0635 36.7310 15.5 -.- 1.3 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.10 01:46:43 38.4988 37.4430 6.4 -.- 1.7 -.- KARAOGUZ-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.05.10 01:44:56 38.2403 38.1110 2.8 -.- 1.9 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.05.10 01:37:18 38.3895 42.6380 5.4 -.- 1.6 -.- KAYNARCA-TATVAN (BITLIS) İlksel

2023.05.10 01:29:33 38.4935 37.4620 3.8 -.- 2.4 -.- KARAOGUZ-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.05.10 01:08:16 37.8667 36.3062 11.6 -.- 1.5 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.10 01:07:15 36.4995 28.8928 3.5 -.- 1.3 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel

2023.05.10 00:56:14 37.8745 36.6335 9.3 -.- 2.0 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.10 00:49:14 40.4162 26.1208 15.3 -.- 1.9 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.05.10 00:47:14 38.0618 36.6838 25.1 -.- 1.5 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.10 00:32:47 37.8488 36.2800 18.6 -.- 1.3 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.05.10 00:31:49 38.0603 36.6332 17.6 -.- 1.2 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.05.10 00:28:39 36.1822 36.0175 10.3 -.- 2.5 -.- YAYLICA-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.05.10 00:07:27 37.5283 37.8398 5.6 -.- 2.3 -.- AKKUYU-BESNI (ADIYAMAN) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

