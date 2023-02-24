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Konya'da deprem mi oldu? 24 Şubat Konya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi

24.02.2023 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da bugün saat 17.01 sıralarında deprem oldu. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depreminin ardından yurt genelinde depremler olmaya devam ediyor. AFAD tarafından aktarılan depremin detayları araştırılıyor. Peki 24 Şubat Konya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

Konya'da deprem mi oldu? 24 Şubat Konya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Kahramanmaraş depreminin ardından artçı depremlerle beraber normal depremler de peş peşe meydana gelmeye devam ediyor. Son olarak Konya'da deprem olduğu açıklandı. Peki 24 Şubat Konya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

Konya'da deprem mi oldu? 24 Şubat Konya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi

KONYA'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Konya'nın Ereğli ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem oldu. Bugün 17.01 sıralarında meydana gelen deprem yerin 7.05 km derinliğinde gerçekleşti.

AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD ve Kandilli Rasathanesi hem sosyal medya hem de resmi internet siteleri üzerinden son depremler bilgilerini paylaşıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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