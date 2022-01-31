Konya'da deprem mi oldu? Konya Kızılören'de kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

31 Ocak Pazartesi günü saat 12.30 sıralarında Konya'da deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinden ve sosyal medya hesabından duyuruldu.
Konya'nın Kızılören ilçesinde saat 12:30'da 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi Konya Kızılören'de meydana gelen depremin şiddetini 4.1 şiddetini olarak duyurdu.
Deprem 5.0 km derinlikte gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Konya'da meydana gelen depremin şiddeti 4.2 olarak duyurulurken sarsıntının 6.99 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.
Kandilli Rasathanesi, Manisa Selendi'de 30.01.2022 tarihinde 04.12 sıralarında deprem olduğunu açıkladı. Söz konusu depremin büyüklüğünün 3.2, derinliğinin ise 8.0 km olduğu belirtildi. Son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından vatandaşların bilgisine sunuluyor.
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31.01.2022 05:05:28 itibariyle 7.00 derinliğinde ve 1.5 şiddetinde TürkiyeIzmir
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