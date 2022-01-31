Konya'da deprem mi oldu? Konya Kızılören'de kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

31 Ocak Pazartesi günü saat 12.30 sıralarında Konya'da deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinden ve sosyal medya hesabından duyuruldu.

KONYA, KIZILÖREN'DE KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Konya'nın Kızılören ilçesinde saat 12:30'da 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ VE AFAD'DAN 'KONYA' DEPREMİ AÇIKLAMASI

Kandilli Rasathanesi Konya Kızılören'de meydana gelen depremin şiddetini 4.1 şiddetini olarak duyurdu.

Deprem 5.0 km derinlikte gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Konya'da meydana gelen depremin şiddeti 4.2 olarak duyurulurken sarsıntının 6.99 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ!

Kandilli Rasathanesi, Manisa Selendi'de 30.01.2022 tarihinde 04.12 sıralarında deprem olduğunu açıkladı. Söz konusu depremin büyüklüğünün 3.2, derinliğinin ise 8.0 km olduğu belirtildi. Son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından vatandaşların bilgisine sunuluyor.

31.01.2022 tarihinde 06:58:04 itibariyle 7.46 km derinliğinde ve 1.8 şiddetinde Datça (Mugla)

31.01.2022 06:42:39 itibariyle 7.02 km derinliğinde 2.4 şiddetinde Bingöl Yayladere

31.01.2022 06:10:56 itibariyle 64.69 derinliğinde 3.4 şiddetinde Antalya Kumluca

31.01.2022 05:55:39 itibariyle 7.34 derinliğinde ve 2.0 şiddetinde Antalya Dösemealti

31.01.2022 05:51:35 itibariyle 13.63 derinliğinde ve 1.3 şiddetinde Van Tusba

31.01.2022 05:24:39 itibariyle 7.02 derinliğinde ve 1.7 şiddetinde Elazığ Karakoçan

31.01.2022 05:23:32 itibariyle 6.99 derinliğinde ve 1.6 şiddetinde Elazığ Karakoçan

31.01.2022 05:12:54 itibariyle 7.02 derinliğinde ve 1.4 şiddetinde BingölYayladere

31.01.2022 05:09:23 itibariyle 6.85 derinliğinde ve 1.8 şiddetinde Sivas Divrigi

31.01.2022 05:05:58 itibariyle 7.43 derinliğinde 1.3 şiddetinde Kahramanmaras Dulkadiroglu

31.01.2022 05:05:28 itibariyle 7.00 derinliğinde ve 1.5 şiddetinde TürkiyeIzmir

