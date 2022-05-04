Konya'da dünür kavgası mahalleyi savaş alanına çevirdi! Özel harekat ve çevik kuvvet müdahale etti

Konya'nın Karatay ilçesi Şems-i Tebrizi Mahallesi Heper Sokak'ta oturan ve dünür olan Kıvrak ve Dağ aileleri arasında geçtiğimiz gün, boşanma nedeniyle iki kez kavga çıktı. Kavgada iki taraf birbirine taş fırlattı. Polisin müdahalesiyle kavga sona erdi.

BİR GÜN SONRA DAHA BÜYÜK KAVGA ÇIKTI

Aynı aileler arasında bugün saat 17.00 sıralarında yeniden kavga çıktı. Bu kez iki ailenin, aynı sokakta oturan diğer yakınlarının da kavgaya karışmasıyla kavga mahalle kavgasına dönüştü.

İki taraf birbirlerine yine taş fırlattı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bu sırada evlerin birinden tüfekle ateş açıldı.

Tüfekten çıkan saçmalar 1'i çocuk, 1'i kadın 2 kişinin vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. Hafif şekilde yaralanan 2 kişi ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı.

Zaman zaman tüfekle ateş açılması nedeniyle, polis, çelik yeleklerini giyip önlem aldı. Mahalleye çevik kuvvet ve özel harekat ekipleri de sevk edildi.

ÖZEL HAREKAT EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Bölgeye ulaşan özel harekat ekipleri, tüfekle ateş açtığı öne sürülen Ö.K.'yı, evin kapısını koçbaşı ile kırıp içeri girerek gözaltına aldı.

Polise direnen Ö.K., ''Ben boya ustasıyım. Boya yapıyorum. Ben ateş açmadım'' dedi. Gözaltına alınan Ö.K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olaya karıştığı öne sürülen M.I. da gözaltına alındı.



BİR EVİN MUTFAĞINDA YANGIN ÇIKTI

Taş isabet etmesi sonucu camları kırılan bir evin mutfağında ise yangın çıktı. Evden duman çıktığının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri çağrıldı. Bina tahliye edilirken, alevler ise büyümeden itfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.



Polis mahalledeki güvenlik önlemini sürdürürken, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi. (DHA)





