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Konya'da eğlence merkezine koronavirüs baskını

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2020 14:10 | Son Güncelleme

Konya'da, polisin bir eğlence merkezine yaptığı baskında, aralarında kadınların da bulunduğu 45 kişiye, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle toplam 141 bin 750 lira idari para cezası uygulandı.

Konya'da eğlence merkezine koronavirüs baskını

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında mart ayında kapanmalarına karar verilen nargile salonu, eğlence merkezi, gece kulübü, bar gibi tütün ürünlerinin yaygın olarak kullanıldığı mekanlar, normalleşme sürecinde bir süre daha kapalı tutuluyor. Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Musalla Bağları Mahallesi'ndeki bir eğlence merkezinin açık olduğu bilgisini alınca, baskın düzenledi. Baskında maske ve sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği görüldü. Polis, aralarında kadınlarında bulunduğu 45 kişiye, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları için İl Hıfzıssıhha Kurulu kararını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 141 bin 750 lira idari para cezası uyguladı. İş yeri sahibi hakkında da yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

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Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, akşam saatlerinde kentin farklı noktalarında araç içinde maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulup, uyulmadığını kontrol etti. Koronavirüs tedbirleri ile trafik kurallarına uymayanlar hakkında da idari para cezası uygulandı.

(DHA)

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