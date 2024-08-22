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Konya'da eşini öldürüp cesediyle karakola giden cani kocanın ifadesi ortaya çıktı! "Çocukların ihtiyacı için çıkmıştık..."

22.08.2024 13:00
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Konya'da dün meydana gelen olayda bir şahıs eşini öldürdükten sonra karakola gidip teslim olmuştu. Cani şahsın ifadesi ortaya çıktı. İfadede şahıs, kıskançlık krizine girdiğini ve yanındaki bıçakla olayı gerçekleştirdiğini ardından ise karakola gidip teslim olduğunu söyledi.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Hüsamettin Çelebi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bekir Durmaz (53) ayrılık aşamasındaki eşi Elif Durmaz'ı (37) arayarak çocuklarının ihtiyacı için alışverişe gitmek istedi. Kız kardeşinin evinde yaşayan Elif Durmaz, eşinin teklifini kabul etmesinin ardından Bekir Durmaz eşini 42 ADD 102 plakalı otomobili ile aldı. Daha sonra ikili arasında kıskançlık nedeniyle tartışma başladı. Tartışma sırasında Bekir Durmaz yanında bulunan bıçakla Elif Durmaz'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

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EŞİNİ ÖLDÜRÜP KARAKOLA GİTTİ

Sürücü, daha sonra aracında bıçaklanmış haldeki eşiyle Özalkent Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Polislere eşini bıçakladığını söyleyen Bekir Durmaz gözaltına alındı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk kontrolünde Elif Durmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Durmaz'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

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KISKANÇLIK KRİZİNE GİRİP EŞİNİ ÖLDÜRMÜŞ

Zanlı Bekir Durmaz'ın emniyetteki ilk ifadesinde, "Eşimle ayrılık aşamasında olduğumuz için bir süredir ayrı yaşıyorduk. Çocukların ihtiyacı için alışverişe çıktık. Bu sırada kıskançlık nedeniyle kavga çıktı. Yanımda bulunan bıçakla olay gerçekleşti. Daha sonra en yakın karakola gittim" dediği öğrenildi.

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Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Konya
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