Konya'da faciadan dönüldü! Aynı bölgede ikinci kez oluştu: "Tarladan ses geldi, oraya doğru baktığımızda..."

Özellikle Konya ve çevre illerinde tarımsal sulama amaçlı yeraltı sularının kullanılması obruk oluşumlarını tetikliyor. Son yıllarda giderek artan obruklar çevrede yaşayan vatandaşları da tehdit ediyor. Geçen sene Konya'nın Karapınar ilçesinde 60 metre çapında 20 metre derinliğinde obruk meydana gelmişti. Aynı bölgede dün de yeni bir obruk oluştu.

20 METRE ÇAPINDA, 35 METRE DERİNLİKTE YENİ OBRUK

Karapınar'da yer altı sularının çekilip, toprağın çökmesiyle meydana gelen obruklara bir yenisi daha eklendi. Kent merkezine 9 kilometre mesafedeki Cafer Şık Yaylası’ndaki pancar tarlasında dün saat 20.00 sıralarında 20 metre çapında, 35 metre derinliğinde obruk oluştu. Geçen yıl 15 Ağustos'ta aynı obruğun yanında 60 metre çapında 20 metre derinliğinde obruk meydana gelmişti.

"TARLADAN SES GELDİĞİNİ SÖYLEDİ, ORAYA DOĞRU BAKTIĞIMIZDA..."

Obruğun olduğu tarlanın kenarında evinin ve hayvanlarını beslediği ahırının olduğunu belirten tarla sahibi Fatih Şık, “Obruk dün akşam saatlerinde oldu. Arkadaşlarımla oturuyordum. Arkadaşlarım tarladan ses geldiğini söyledi. Sonra tarlaya doğru baktığımızda toprağın inip, suyun havaya fışkırdığını gördük. Yaklaşık 20 metre çapında, 35 metre derinliğinde obruk oluştu. Geçen yıl da aynı acıyı yaşadığımız için bir tecrübe olmuştu ancak ona rağmen korktuk, endişelendik. Korku ve endişemiz ikiyi katlandı. Buradan gitmek istiyoruz ama evimiz ve hayvanlarımız burada. Tarlayı ekmeyelim, diyoruz. Çocuklarımın, kendimin rızkı burada. Ölümle, yaşamın kıyısındayız. Ne yapacağımız şaşırdık. Dün obruğun olduğu yerden 5 kez geçtim. Çünkü yağmurlama sulama yapıyoruz. Vanayı açıp kapatıyorum. Ben üstünden geçerken, obruk oluşsaydı ne olacaktı? Çocuklarımın önünde yok olacaktım” diye konuştu.

Fatih Şık'ın annesi Ayşe Şık da “Allah'tan geldi, ne diyelim. Göçük olunca çok moralimiz bozuldu. Sabaha kadar uyuyamadık” dedi.

(DHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır