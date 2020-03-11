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  4. Konya'da feci kaza! 2'si uzman onbaşı, 3 ölü

Konya'da feci kaza! 2'si uzman onbaşı, 3 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2020 22:17 | Son Güncelleme

Konya'da karşı yönlerden gelen iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si Uzman Onbaşı 3 kişi hayatını kaybetti.

Konya'da feci kaza! 2'si uzman onbaşı, 3 ölü

Kaza, saat 20.00 sıralarında Konya- Beyşehir karayolu Akyokuş mevkisinde meydana geldi. Uzman Onbaşı Ali Genç (21) yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Reyhan Uçar'ın (50) kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobiller hurdaya dönerken sürücü Reyhan Uçar ile diğer otomobilin sürücüsü Uzman Onbaşı Ali Genç ile araçtaki meslektaşı Uzman Onbaşı Mücahit Öktem (26) yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren 3 kişinin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Konya Kaza Uzman Onbaşı

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