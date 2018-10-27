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Konya'da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 02:40 | Son Güncelleme

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Seydişehir Konya yolu 1. Kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Niyazi Başaran idaresindeki 26 NF 629 plakalı otomobille Konya istikametinden Seydişehir istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki 48 FS 818 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

BABA VE İKİ KIZI HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve kaza kırım ekibi sevk edildi. Kazada sürücü Niyazi Başaran ile kızları Gülşehir Başaran ve Tuğba Başaran olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan sürücünün eşi Emine Başaran ve kızı Ümmühan Başaran ambulanslar ile Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından baba ve iki kızının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Konya Seydişehir trafik kazası TIR feci kaza

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