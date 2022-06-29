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Konya'da feci kaza! Aracın ön lastiği patladı, kontrolden çıktı...

29.06.2022 19:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da, Mehmet Nuri Eryoldaş (51) yönetimindeki otomobil ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Meydana gelen kazada 5'i aynı aileden olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Konya'da feci kaza! Aracın ön lastiği patladı, kontrolden çıktı...

Kaza, saat 16.40 sıralarında Seydişehir- Konya karayolu Karabulak kavşağında meydana geldi. Mehmet Nuri Eryoldaş (51) yönetimindeki otomobil, ön sol lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle aydınlatma direğine çarptı.

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Kazada sürücü Mehmet Nuri Eryoldaş, eşi Yüksel Eryoldaş (48) ve çocukları Zehra (22), Betül (16), Gülcan Eryoldaş (11) ile yakınları Selvi Eryoldaş (37), yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Konya
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